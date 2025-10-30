Menü Kapat
19°
 Berrak Arıcan Baş

Bugün başladı: Türkler artık Karadağ'a giderken vize almak zorunda

Türk vatandaşları, Karadağ'a giderken artık vize almak zorunda. Bugünden itibaren bordo pasaport sahibi kişiler, Karadağ'a girişi vizesiz gerçekleştiremeyecek.

Bugün başladı: Türkler artık Karadağ'a giderken vize almak zorunda
30.10.2025
30.10.2025
saat ikonu 10:07

Karadağ'da yaşanan olayları diplomatik gerilime neden oldu. Karadağ yönetimi, 'ye serbestisini askıya alacaklarını açıkladı. Vize uygulaması bugün itibariyle başladı. Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği, bugünden itibaren bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının ülkeye girişte vize almak zorunda kalacağını duyurdu.

Bugün başladı: Türkler artık Karadağ'a giderken vize almak zorunda

Açıklamada, 'ın Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını kaldırdığı belirtilirken, "Karadağ Dışişleri Bakanı'ndan aldığımız bilgiye göre bordo pasaporta sahip Türk vatandaşları 30 Ekim'den itibaren Karadağ'a giderken vize almak zorunda kalacak" ifadesi kullanıldı.

https://x.com/TC_PodgoritsaBE/status/1983180473414365597

Seyahat öncesinde vizenin Ankara ya da İstanbul'daki Karadağ diplomatik temsilciliklerinden alınabileceği kaydedilirken Avustralya, ABD, Kanada, İrlanda Birleşik Krallık ve Şengen üyesi ülkelerde oturum izni olanların ise vizesiz Karadağ'a gidebileceği belirtildi.

KARADAĞ VİZESİZ SEYAHATİ NEDEN ASKIYA ALDI?

Karadağ polisi, geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırı nedeniyle Azerbaycan vatandaşı Y.G. (31) ve Türk vatandaşı N.D.'yi (54) gözaltına aldığını açıklamıştı. Yaşanan olayın ardından polis şehir genelinde operasyonlar düzenlemişti. Podgoritsa'da toplanan yerel halk, Türk vatandaşlarına yönelik hakaretler içeren sloganlar atmıştı.

Bugün başladı: Türkler artık Karadağ'a giderken vize almak zorunda

Kısa sürede 45 Türk vatandaşını gözaltına alan polis, Karadağ'da yaşayan yabancılara yönelik incelemeler gerçekleştirileceğini ve bunların oturum izinleri ve ülkede yasal olarak bulunma durumlarının değerlendirileceğini açıklamıştı.

Olayların ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic de bir açıklama yayımlayarak, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.

https://x.com/MickeySpajic/status/1982556506156331165

Karadağ makamlarına ait verilere göre ülkede yaklaşık 13 bin 300 Türk vatandaşı ikamet ediyor.

#Türkiye
#şiddet
#vize
#göç
#diplomasi
#karadağ
#Dünya
