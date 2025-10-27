Menü Kapat
TGRT Haber
22°
 Berrak Arıcan Baş

Türk vatandaşlarına vizesiz geçiş Karadağ'da askıya alındı

Karadağ’ın başkenti Podgorica’da yaşanan olay, Türk vatandaşlarının, Karadağ'a vizesiz seyahati askıya aldırdı. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türk vatandaşlarına uygulanan vizesiz seyahatin geçici olarak durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
11:01
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
11:01

, Türk vatandaşlarına ilişkin yeni bir karar aldığını duyurdu. Başkent Podgorica’da bir Karadağ vatandaşının bıçaklı saldırıya uğraması üzerine Türk göçmenler şüpheli olarak yer aldı. Bu olay iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, X hesabı üzerinden yayınladığı duyuruda Türk vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirileceğini belirtti.

Türk vatandaşlarına vizesiz geçiş Karadağ'da askıya alındı

Başbakan Spajic, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Yarın, acil prosedür kapsamında Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz rejimin geçici olarak kaldırılmasına karar vereceğiz. Ekonomik faaliyetleri ve iyi ikili ilişkileri korumak amacıyla, önümüzdeki dönemde Cumhuriyeti ile karşılıklı çıkarlar doğrultusunda, iyi iş birliği ve ittifak ruhuyla en iyi modeli bulmak için yoğun görüşmelere başlayacağız."

https://x.com/MickeySpajic/status/1982556506156331165

KARADAĞ'DA NE OLDU?

Geçtiğimiz gece Podgorica'nın Zabjelo semtinde 25 yaşındaki bir Karadağ vatandaşının darp edilip bıçaklanmasının ardından olay yerine polis baskını düzenlendi ve semtte sıkı yönetim ilan edildi.

Karadağ basınında yer alan haberlere göre; mahalle sakinleri bir araya gelerek şiddet olayına tepki gösterdi ve Türklere karşı aşağılayıcı sloganlar attı.

Olay yerine çok sayıda polis memuru gönderildi ve çeşitli adreslere kontroller yapıldı.

TGRT Haber
