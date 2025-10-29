Menü Kapat
Avatar
Editor
 Banu İriç

THY'den Karadağ'a seyahat edeceklere uyarı! Bu ülkelere vizesi olanlar da vizesiz girebilecek

Karadağ'da Türk vatandaşlarının karıştığı şiddet olayının ardından vizesiz geçişlerin askıya alınması sonrası seyahat planı olanlar zora düştü. Türk Hava Yolları bir açıklama yayınlayarak yarından itibaren vizesiz geçişin mümkün olmayacağını hatırlattı. Ancak bazı ülkelere önceden vize almış bulunanların Karadağ'a vizesiz geçiş hakkı olabilecek.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
17:37
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
18:16

Türk Hava Yolları (), 'a uygulanması kararı sebebiyle seyahatini iptal etmek isteyenlere bilet iadesi hakkı tanıdı. THY yaptığı açıklamada belirtilen ülkelere önceden alınmış vize veya oturum hakkı olanların da Karadağ'a vizesiz girebileceğini belirtti.

THY'den Karadağ'a seyahat edeceklere uyarı! Bu ülkelere vizesi olanlar da vizesiz girebilecek

THY'DEN KARADAĞ AÇIKLAMASI

THY tarafından yapılan açıklamada, "Karadağ Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, umumi (bordo) pasaport hamili Türk vatandaşları 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ'a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacaklardır. Karadağ'da oturum iznine sahip olanlar, en az 3 ay süreyle geçerliliği bulunan pasaportlarıyla vizesiz olarak Karadağ'a girebileceklerdir. Maksimum kalış süresi 30 gün ile sınırlı olmak kaydıyla Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen Bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli vizeye sahip olanlar ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda ve Schengen Bölgesi ülkelerinden oturum iznine sahip olanlar, Karadağ'a vize almaksızın giriş yapabileceklerdir. Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaf olmaya devam edeceklerdir. Vize başvuruları, Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabilecektir" denildi.

THY'den Karadağ'a seyahat edeceklere uyarı! Bu ülkelere vizesi olanlar da vizesiz girebilecek

VİZESİ OLMAYAN YOLCULAR THY'DEN BİLET İADESİ YA DA DEĞİŞİKLİK YAPABİLECEK

Vize kararı öncesi Karadağ'a uçuşu olan Türk vatandaşları için iade ve değişiklik hakkının tanındığı aktarılan açıklamada, "28 Ekim 2025 ile 31 Kasım 2025 tarihleri arasında uçuşu olan Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan yolcularımıza iade veya değişiklik hakkı tanınmıştır. Bilet iade işlemleri; Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız, 9 Kasım 2025 tarihine kadar işlem yapmaları kaydıyla biletlerini kesinti olmadan iade edebileceklerdir. Bilet değişiklik işlemleri; Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız, kesinti veya değişiklik ücreti ödemeden bilet tarihini 15 Aralık 2025 tarihine kadar uzatabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

THY'den Karadağ'a seyahat edeceklere uyarı! Bu ülkelere vizesi olanlar da vizesiz girebilecek
