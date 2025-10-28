Karadağ ile vize krizi sürüyor: Milletvekili Lakoviç: 'Biz kardeş ülkeyiz'

Türkiye'nin Balkanlar'da vizesiz seyahat edebildiği ülkeler arasında bulunan Karadağ'da yaşanan şiddet olayı iki ülke ilişkilerine gölge düşürdü. Hafta sonu bir Karadağ vatandaşının bıçaklanmasının ardından Türk vatandaşlarına yönelik tepki doğdu. Bölgede olayla ilgisi olmayan bazı Türk vatandaşlarının dükkanlarına saldırılar düzenlendi. Karadağ yönetimi son olarak vize serbestisi kararını askıya aldı.

"BİZ KARDEŞ ÜLKEYİZ, İLİŞKİLER GÖLGELENMEMELİ"



TGRT Haber'de Alper Altun'un sorularını yanıtlayan Karadağ Milletvekili Nadja Lakovic yaşanan gelişmelere ilişkin üzüntüsünü dile getirdi. Lakovic "Sadece Türk vatandaşları için değil bu bizim için de şoktur. Biz kardeş ülkeyiz, ilişkilerimiz, iş bağlantılarımız çok güçlüdür. Ülkeler arası ilişkileri gölgelemesine izin vermemeliyiz." şeklinde konuştu.

KARADAĞ VİZE UYGULAMASINI KALDIRACAK MI?

Altun'un "Vizesiz geçiş hakkının iptali ne zamana kadar devam eder?" sorusuna ise "Maalesef bilgim yok umarım kısa sürer. Biz bu zamana kadar Türk vatandaşlarını seve seve kabul ettik. Umarım kısa sürer." şeklinde yaıt verdi.