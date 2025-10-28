Menü Kapat
14°
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Karadağ ile vize krizi sürüyor: Milletvekili Lakoviç: 'Biz kardeş ülkeyiz'

Karadağ'da yaşanan şiddet olayı iki ülke vatandaşlarının da huzurunu bozdu. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat hakkı askıya alınırken bölgedeki gelişmeleri Karadağ Milletvekili Nadja Lakovic TGRT Haber'e değerlendirdi.

'nin Balkanlar'da vizesiz seyahat edebildiği ülkeler arasında bulunan 'da yaşanan şiddet olayı iki ülke ilişkilerine gölge düşürdü. Hafta sonu bir Karadağ vatandaşının bıçaklanmasının ardından Türk vatandaşlarına yönelik tepki doğdu. Bölgede olayla ilgisi olmayan bazı Türk vatandaşlarının dükkanlarına saldırılar düzenlendi. Karadağ yönetimi son olarak vize serbestisi kararını askıya aldı.

Karadağ ile vize krizi sürüyor: Milletvekili Lakoviç: 'Biz kardeş ülkeyiz'

"BİZ KARDEŞ ÜLKEYİZ, İLİŞKİLER GÖLGELENMEMELİ"


TGRT Haber'de Alper Altun'un sorularını yanıtlayan Karadağ Milletvekili Nadja Lakovic yaşanan gelişmelere ilişkin üzüntüsünü dile getirdi. Lakovic "Sadece Türk vatandaşları için değil bu bizim için de şoktur. Biz kardeş ülkeyiz, ilişkilerimiz, iş bağlantılarımız çok güçlüdür. Ülkeler arası ilişkileri gölgelemesine izin vermemeliyiz." şeklinde konuştu.

Karadağ ile vize krizi sürüyor: Milletvekili Lakoviç: 'Biz kardeş ülkeyiz'

KARADAĞ VİZE UYGULAMASINI KALDIRACAK MI?

Altun'un "Vizesiz geçiş hakkının iptali ne zamana kadar devam eder?" sorusuna ise "Maalesef bilgim yok umarım kısa sürer. Biz bu zamana kadar Türk vatandaşlarını seve seve kabul ettik. Umarım kısa sürer." şeklinde yaıt verdi.

Karadağ ile vize krizi sürüyor: Milletvekili Lakoviç: 'Biz kardeş ülkeyiz'
