Dünya
Karadağ sokaklarında büyük kaos! 14 bin Türk'ün akıbeti belli oldu

Karadağ'da gerçekleşen ve 1 Türk ile 1 Azerbaycan vatandaşının karıştığı bıçaklama olayı sonrası Türk vatandaşları hedef alındı. Türklere ait iş yerleri ve araçlara saldırı düzenlenirken, Karadağ hükümeti Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya aldı. Öte yandan Türklere yönelik yeni vize prosedürleri duyuruldu.

Balkan ülkesi 'ın başkenti Podgoritsa'da meydana gelen bıçaklama olayına karıştıkları şüphesiyle bir Türk vatandaşı ve bir Azerbaycan vatandaşının gözaltına alındığı açıklandı.

Bunun yanı sıra, yasal ikamet belgesi olmadığı şüphesiyle 45 Türk vatandaşının daha gözaltına alındığı belirtildi. Olayların ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic de bir açıklama yayımlayarak, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.

Karadağ merkezli Vijesti gazetesinde yer alan bir habere göre, hükümet bugün Türkler için yeni prosedürlerini duyurdu. Yetkililer, ülkede yaşayan yaklaşık 14 bin Türk vatandaşının Karadağ’daki ikamet süreçlerinin yasal çerçevede yürütülmesi için gerekli adımların atılacağını açıkladı.

Karadağ'a gitmek isteyen veya transit geçiş yapacak Türkler için de hızlandırılmış vize prosedürü uygulanacağı açıklandı.

Karadağ sokaklarında büyük kaos! 14 bin Türk'ün akıbeti belli oldu

ARNAVUT PARTİSİNDEN KARAR TEPKİ

Karadağ’daki Arnavut azınlığı temsil eden siyasi partilerden Yeni Demokratik Güç (Forca), hükümetin Türk vatandaşlarına geçici olarak vize uygulamaya başlama konusundaki aceleci kararının Türkiye ile Karadağ arasındaki iyi ilişkileri olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Oluşan durum, yargı sistemi aracılığıyla çözülebilirdi ve diplomatik ilişkilere yansımaması gerekirdi" ifadelerine yer verildi.

Karadağ sokaklarında büyük kaos! 14 bin Türk'ün akıbeti belli oldu

DIŞİŞLERİ BAKANI HÜKÜMETTEN AYRILABİLİR

Karadağ medyasındaki bazı haberlerde ise Boşnak Partisi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic’in Başbakan Milojko Spajic’e Türk vatandaşlarına vize uygulanması halinde hükümetten ayrılacağı tehdidinde bulunduğu ileri sürüldü.

Haberlerde ayrıca, Türkiye’nin Karadağ’a misilleme adımları atması halinde bunun hem ekonomi hem de çok sayıda Karadağ vatandaşının Türkiye’de tedavi görüyor olması nedeniyle vatandaşlara olumsuz etkileri olacağı ifade edildi.

Karadağ sokaklarında büyük kaos! 14 bin Türk'ün akıbeti belli oldu

"POLİTİKACILAR YALANLAR YAYARAK HALKI KIŞKIRTTI"

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ise Karadağ’da Türk vatandaşlarını hedef alan grupların politikacılar tarafından kışkırtıldığına dikkat çekti. Dün gece sokaklarda "Türkler dışarı" sloganlarıyla yürüyen kalabalığın görüntülerini sosyal medya üzerinden yorumlayan Fejzic, "Bazı politikacılar, Karadağ’a gelen Türk sayısını 110 bin seviyesine kadar yükseltip yalanlar yayarak halkın bir kesimini kasıtlı bir şekilde kışkırttı" ifadelerine yer verdi.

Öfkeli grubun Türk vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırmasına tepki gösteren Fejzic, "Sorunun kaynağı Türkler değil, Karadağ’ı istikrarsızlaştırıp Avrupa Birliği’ne giden yolunu kapatmaya çalışanlar" diye yazdı.

Karadağ sokaklarında büyük kaos! 14 bin Türk'ün akıbeti belli oldu

TÜRKLERE YÖNELİK SALDIRILAR DÜZENLENDİ

Olay sonrası bazı Karadağ vatandaşlarının sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrı sonrası hafta sonu Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve araçlara saldırılar düzenlenmişti.

Saldırılar sonucu Karadağ Başbakanı Milojko Spajic Türkiye'ye vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.

Karadağ sokaklarında büyük kaos! 14 bin Türk'ün akıbeti belli oldu

