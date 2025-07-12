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Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı! Tarihi konuşmada tarihi anlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda tarihi bir konuşma gerçekyleştirdi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili atılan önemli adımlara değinen Erdoğan, ayakta alkışlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının sonunda gözyaşlarına hakim olamayan eşi Emine Erdoğan, sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 14:01

'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda , yaptığı konuşma sırasında duygulandığını gördüğü eşi 'a sarıldı. O duygusal anlar kameralara yansıdı. AK Parti, klasikleşen Kızılcahamam kamplarından birini daha gerçekleştiriyor.

32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bu yıl "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" temasıyla start aldı.

2 gün sürecek kampa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı! Tarihi konuşmada tarihi anlar!

Açılış konuşması için kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

KARDEŞLİK VURGUSU VE DUYGUSAL ANLAR

Türk, Kürt ve Arap kardeşliğini merkezine alan bir konuşma yapan Erdoğan, silahların susmasıyla birlikte ufukta beliren iklimine dikkat çekti.

Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı! Tarihi konuşmada tarihi anlar!

Sık sık tarihi vakalara atıf yapan, kardeşliğin gelişimini duygu yüklü cümlelerle tekrar hatırlatan Cumhurbaşkanı "Türk, Kürt, Arap eğer bir aradaysa, birse, beraberse işte o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Ayrıştıklarında, bölündüklerinde, uzaklaştıklarında ise mağlubiyet, hezimet, hüzün vardır." dedi.

DUYGULANAN EMİNE ERDOĞAN'A SARILDI

Cumhurbaşkanı'nın bu tarihi atıfları ile salonda duygu halide hayli yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında eşi Emine Erdoğan da duygu dolu anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı sahneden indikten sonra duygulandığını gördüğü eşine sarıldı. O duygusal anlar kameralara yansıdı.

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ETİKETLER
#kızılcahamam
#cumhurbaşkanı erdoğan
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#Kardeşlik
#Türkiye'nin Terörsüzleşmesi
#İstişare Toplantısı
#Politika
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