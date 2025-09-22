Siber suçlara yönelik büyük operasyon! 341 milyonluk mal varlığı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 170 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 Milyon TL değerinde 5 adet şirket, 7 adet konut ve 10 adet araca el konulduğunu açıkladı.

"5 GÜNDE 170 ŞÜPHELİYİ YAKALADIK"

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 170 şüpheliyi yakaladık.”

18 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 55 şüpheli şahıs tutuklandı. 34’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 Milyon TL değerinde 5 adet şirket, 7 adet konut ve 10 adet araca el konuldu.

Şüphelilerin; Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, ”Kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Yozgat merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."