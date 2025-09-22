Menü Kapat
25°
Rastgele numara çevirip, 17 milyonluk vurgun yaptılar! Parola ile para teslimi

Ankara’da kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında vatandaşları 17,5 milyon dolandıran 24 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 08:29
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 08:53

'da kendilerini ve savcı olarak tanıtıp 9 vatandaşı dolandıran şüphelilere yönelik ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Vatandaşları toplamda 17,5 milyon lira dolandıran çete üyeleri kıskıvrak yakalandı.

ŞÜPHELİLER BU YALANLARLA KANDIRDI

Şüpheliler adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyor, biz bu şahıslara operasyon yapacağız, bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri vereceğiz, hesabımıza attığınız paralar sizin teminatınız olacak diyerek mağdurları toplam 17 milyon 500 bin TL dolandırdılar. Mağdurlar ile telefon irtibatını hiç kesmeyen şüpheliler; 9 mağdurdan para ve ziynet eşyası aldılar, ayrıca dolarlarını bozdurtup hesaplarına göndermelerini istediler.

"PAROLA BARIŞ"

70 yaşındaki kadın, sözde polislerin yönlendirmesi ile evinden içinde dolar ve ziynet eşyası bulunan beyaz poşetle çıktı. Şüpheliler yaşlı kadına poşeti gizlemen lazım dediler ve buluşma oldu. Sözde polis olarak kendini tanıtan dolandırıcı, kadının yanına gitti, daha öncesinden belirledikleri şekilde "Parola barış" dedikten sonra poşeti alarak hızlı adımlarla ayrıldı ancak o anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı, şüpheli parayı alıp ayrıldı. O anlarda ise güvenlik kameralar kayıttaydı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Şüphelilerin izini süren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda; Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Denizli, Nevşehir, Mersin, Gaziantep, Adana illerinde gerçekleştirdiği operasyonla dolandırıcıları kıskıvrak yakaladı. Sözde polis olduğunu söyleyen şahıslar para almaya gelirken yüzüne maske, başına şapka takıp yakalanmayacaklarını düşündüler. Şüpheli şahsın hesabına giden 2 milyon 850 bin TL paraya polis ve ilgili bankanın iletişimi sonrası bloke işlemleri uygulandı, dolandırılan şahsa geri iade edildi. Şüpheli şahısların 18’i Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#polis
#fetö
#sahtecilik
#Ankara
#Yaşam
