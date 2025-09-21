Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Ersoy’dan Altes Prenses’e Japonca teşekkür

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’yi ziyaret eden Altes Prenses Akiko Mikasa’ya Japonca teşekkür etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Ersoy’dan Altes Prenses’e Japonca teşekkür
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 10:41

Bakan Ersoy paylaşımında, Prenses Akiko’nun İstanbul, Ankara ve Kırşehir temaslarının ardından ’da halkın sıcak misafirperverliğiyle karşılandığını belirterek; Göbeklitepe’de gün yüzüne çıkarılan 11 bin yıllık insan heykelini bizzat incelediğini, Ayanlar Höyüğü’nde ise birlikte ilk kazmayı vurduklarını kaydetti. Harbetsuvan ve Karahantepe ziyaretleriyle devam eden programın, Neolitik Çağ araştırmalarındaki Türk–Japon ortaklığını daha da derinleştirdiğini vurguladı.

Bakan Ersoy’dan Altes Prenses’e Japonca teşekkür

3 KUŞAKTIR SÜREN DOSTLUK

Prenses Akiko’ya İstanbul ve Şanlıurfa temaslarında Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kırşehir ziyaretlerinde ise Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan eşlik etti. Ersoy, Prenses Akiko’nun ziyaretinin Şanlıurfa’nın dünya sahnesindeki tanıtımına da güçlü katkılar sunduğunu ifade ederek, “Mikasa ailesinin üç kuşaktır süren dostluğu, Türkiye–Japonya ilişkilerinin daha da güçlenmesi için ilham verici bir zemin oluşturuyor.” dedi.

Bakan Ersoy’dan Altes Prenses’e Japonca teşekkür

JAPONCA TEŞEKKÜR ETTİ

Ersoy, “Bakanlığımızın davetini kabul edip ülkemizi ziyaret ettiği için Altes Prenses’e bir kez daha teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullanırken, mesajını Japonca olarak da paylaştı:
“彬子女王殿下、ありがとうございました。またのご訪問を心よりお待ちしております。”
Bu ifadeyle Bakan Ersoy, “Altes Prenses, teşekkür ederim. Bir sonraki ziyaretinizi içtenlikle bekliyoruz.” mesajını iletti.
Bakan’ın Japonca teşekkür mesajı, hem Türkiye–Japonya dostluğuna verilen önemi hem de Şanlıurfa’nın uluslararası tanıtımındaki stratejik değerini bir kez daha ortaya koydu.

Bakan Ersoy’dan Altes Prenses’e Japonca teşekkür
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Japon Prensesi Akiko Mikasa Şanlıurfa'nın tarihine yolculuk yaptı
Japonya spekülasyonlara noktayı koydu! Filistin devlet olarak tanınmayacak
ETİKETLER
#şanlıurfa
#diplomasi
#Türkiye-japonya Ilişkileri
#Göbeklitepe
#Prenses Akiko
#Neolitik Çağ
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.