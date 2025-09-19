Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Japonya spekülasyonlara noktayı koydu! Filistin devlet olarak tanınmayacak

Birleşmiş Milletler'in 22 Eylül'de yapacağı genel kurul toplantısında birçok ülke Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanıyor. Öte yandan Japonya ile ilgili çıkan spekülasyonlar ise resmi açıklama ile noktalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Japonya spekülasyonlara noktayı koydu! Filistin devlet olarak tanınmayacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 16:39

Birleşmiş Milletler'in () 22 Eylül'de yapacağı genel kurul toplantısında Fransa, İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu pek çok ülke ’i devlet olarak tanımaya hazırlanırken, tutumu merak edilen hükümetinden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, "Neyin gerçek çözüme katkı sağlayacağına dair kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını" belirterek, Filistin Devleti’ni şimdilik tanımayacaklarını söyledi.

22 Eylül’de yapılacak BM Genel Kurulu toplantısında bu kararı açıklamayı planladıklarını ifade eden Iwaya, iki devletli çözüme desteklerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Japonya spekülasyonlara noktayı koydu! Filistin devlet olarak tanınmayacak

KARAR İSRAİL'E İLETİLDİ

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Iwaya’nın İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile telefonda görüşerek bu kararı ilettiği belirtilerek, "Japonya Dışişleri Bakanı, görüşme sırasında Bakan Sa'ar'a, Japonya'nın yaklaşan BM Genel Kurulu'nda Filistin devletinin tanınmasını desteklememe kararı aldığını bildirdi" ifadeleri kullanıldı.

Japonya spekülasyonlara noktayı koydu! Filistin devlet olarak tanınmayacak

JAPONYA'NIN FİLİSTİN'İ TANIMAYACAĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Japonya basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, ABD’nin Filistin’i tanımaması konusunda Japonya’ya baskı yaptığı ileri sürülmüştü. Tokyo’nun Washington yönetimi ile ilişkilerini korumak ve İsrail'in tutumunun sertleşmesini önlemek için şimdilik Filistin devletini tanımayacağı belirtilmişti.

Bu nedenle, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’nın BM Genel Kurulu'nda yapılacak ilgili toplantıya katılmayacağı aktarılmıştı. İddiaları doğrulamaktan kaçınan Japonya hükümeti, konuyla ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü belirtmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Japonya Prensesi'nin tırnağında Türkiye detayı dikkatlerden kaçmadı
İsrail zulmünün en net görüntüsü! Filistinliler Gazze kentini zorunlu terk ediyor
ETİKETLER
#İsrail
#japonya
#filistin
#bm
#İki Devletli Çözüm
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.