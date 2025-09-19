İsrail zulmünün en net görüntüsü! Filistinliler Gazze kentini zorunlu terk ediyor

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'te başladığı saldırılarla birlikte 365 kilometrekarelik Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli defalarca oradan oraya sürüldü. Şu an ise İsrail ordusunun işgal planını bilfiil hayata geçirdiği Gazze kentinden güneye doğru kitlesel bir göç yaşanıyor.
İnsanların gece gündüz demeden, araç bulabilenlerin araçlarla bulamayanların ise yürüyerek çıktığı göç yolculuğu milattan sonra 350-800 yılları arasında Batı'ya doğru yaşanan kavimler göçünü andırıyor.
İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık 2 yıldır eğitim, sağlık, barınma, beslenme gibi en temel insan haklarından mahrum edilen Filistinliler sadece ve sadece hayatta kalabilmek için çalışıyor.
İsrail'in çıkardığı sözde "tahliye emirleri", gerçekleştirdiği katliamlar ve yaşanan açlık nedeniyle Filistinliler istemeye istemeye de olsa kendilerini "sözde güvenli" mekanlara atmaya çalışıyor.
Burada da Filistinlilerin fiziksel ve maddi durumları devreye giriyor. Dayanabilenler güneydeki Han Yunus gibi kentlere kadar giderken imkanı olmayanlar ya da hastası olanlar orta kesimde duraklıyor.
Şucaiyye'den Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarına göç eden Munis el-Bahtıti (48) isimli bir Filistinli, 25 günde 6-7 defa bir yerden bir yere göç ettiğini söyledi.
Göç ettikleri yerler arasında Şeyh Rıdvan, Tel el-Heva, Zikim, Nablusi, Şucaiyye, Sidra, Maamil'i sayan Munis, bir yerde çadır kurduktan birkaç gün sonra üzerlerine bomba yağmaya başladığını ve mecburen bölgeyi terk etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.
İsrail'in yoğun saldırıları ve zorunlu tahliye uyarıları nedeniyle Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte Reşid Caddesi üzerinden güney bölgelere doğru göç ediyor.