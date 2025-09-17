Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Gündem
Japonya Prensesi'nin tırnağında Türkiye detayı dikkatlerden kaçmadı

Türkiye'ye gelen Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Anıtkabir ziyareti sonra "Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini gezdi. Japon prensesin tırnağındaki Türkiye detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

Japonya Prensesi'nin tırnağında Türkiye detayı dikkatlerden kaçmadı
Altes Prensesi Akiko Mikasa, ziyareti kapsamında "Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi – Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini gezdi.

Japonya Prensesi'nin tırnağında Türkiye detayı dikkatlerden kaçmadı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen sergide Prenses Akiko’ya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

Japonya Prensesi'nin tırnağında Türkiye detayı dikkatlerden kaçmadı

HER ŞEYİ DETAYLICA İNCELEDİ

Prenses Akiko, MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen ve geçen ay ziyarete açılan Marcus Aurelius heykelini inceleyerek, Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz’dan eserin Türkiye’ye kazandırılma süreci ve tarihine ilişkin bilgi aldı.

Japonya Prensesi'nin tırnağında Türkiye detayı dikkatlerden kaçmadı

TIRNAKLARINDAKİ DETAY DİKKATLERDEN KAÇMADI

Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan 90 kazı alanından getirilen ve büyük bölümü ilk kez sergilenen eserleri ilgiyle inceleyen Akiko'nun tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler dikkat çekti.

Japonya Prensesi'nin tırnağında Türkiye detayı dikkatlerden kaçmadı
