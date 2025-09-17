Japonya Prensesi'nin tırnağında Türkiye detayı dikkatlerden kaçmadı

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında "Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi – Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini gezdi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen sergide Prenses Akiko’ya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

HER ŞEYİ DETAYLICA İNCELEDİ

Prenses Akiko, MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen ve geçen ay ziyarete açılan Marcus Aurelius heykelini inceleyerek, Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz’dan eserin Türkiye’ye kazandırılma süreci ve tarihine ilişkin bilgi aldı.

TIRNAKLARINDAKİ DETAY DİKKATLERDEN KAÇMADI

Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan 90 kazı alanından getirilen ve büyük bölümü ilk kez sergilenen eserleri ilgiyle inceleyen Akiko'nun tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler dikkat çekti.