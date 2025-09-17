Menü Kapat
24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Dev bankadan altın için sürpriz yükseliş tahmini

Deutsche Bank, gelecek yıl için ortalama altın fiyatı tahminini 4 bin dolara yükseltti.

, ve ortamındaki avantajlı koşulların etkisiyle 2026 yılı için fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, ortalama tahminini 3.700 dolar/ons seviyesinden 4.000 dolar/onsa yükseltti.

Dev bankadan altın için sürpriz yükseliş tahmini

ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

Hazırlanan değerlendirme notunda, "Altın, adil değerine kıyasla pahalı görünse de bunun büyük ölçüde resmi talebin gücünden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu talebin devam etmesini bekliyoruz" denildi.

Ayrıca banka, için de beklentisini güncelledi. 2026 yılına ilişkin ortalama gümüş fiyat tahmini 40 dolar/ons seviyesinden 45 dolar/onsa çıkarıldı.

