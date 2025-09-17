Dev bankadan altın için sürpriz yükseliş tahmini

Deutsche Bank, döviz kurları ve faiz ortamındaki avantajlı koşulların etkisiyle 2026 yılı için altın fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, ortalama altın fiyatı tahminini 3.700 dolar/ons seviyesinden 4.000 dolar/onsa yükseltti.

ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

Hazırlanan değerlendirme notunda, "Altın, adil değerine kıyasla pahalı görünse de bunun büyük ölçüde resmi talebin gücünden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu talebin devam etmesini bekliyoruz" denildi.

Ayrıca banka, gümüş için de beklentisini güncelledi. 2026 yılına ilişkin ortalama gümüş fiyat tahmini 40 dolar/ons seviyesinden 45 dolar/onsa çıkarıldı.