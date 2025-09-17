Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İstanbul’da yatırımcılar rotayı bu ilçelere çevirdi: İşte kazandıran ve kaybettiren bölgeler

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Ağustos 2025’te ülke genelinde 143 bin 319 konut el değiştirdi. Geçen yılın aynı ayına göre satışlar yüzde 6,8 arttı ve bu rakam 2025’in en yüksek aylık satış performansı olarak kayda geçti.
Ocak-Ağustos döneminde toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 978 bin 70’e ulaştı. Aynı süreçte ipotekli satışlarda da dikkat çekici bir sıçrama yaşandı; kredi ile alınan konutlar yüzde 84,6 oranında arttı.
Türkiye konut piyasasının lokomotifi olan İstanbul’da, yalnızca Ağustos ayında 21 bin 814 konut satıldı. İlçeler bazında incelendiğinde, bazı bölgelerde çift haneli artışlar görülürken, bazı ilçelerde ise ciddi gerilemeler yaşandı.
Yılın ilk 8 ayında 3 binin üzerinde toplam satışa ulaşan ilçeler dikkate alındığında, ağustosta satışlarını en çok artıran bölgeler şu şekilde sıralandı:
Aynı dönemde satışların en sert gerilediği ilçeler ise:
Ağustos ayında en fazla satışın gerçekleştiği ilçe Esenyurt oldu. Bölgede 2 bin 832 konut satıldı, ancak artış oranı yalnızca %0,21 ile sınırlı kaldı. Bahçelievler, 1.048 satışla ikinci sırada yer alırken aylık bazda %0,47 düşüş yaşadı. Başakşehir ise 959 satışla üçüncü sırada bulunmasına rağmen, satışların gerilediği ilçeler arasında dikkat çekti.