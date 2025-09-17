Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Editor
Editor
 İrem Çınar

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İstanbul'da yatırımcılar rotayı bu ilçelere çevirdi: İşte kazandıran ve kaybettiren bölgeler

TÜİK'in son verilerine göre İstanbul'da konut satışlarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği bazı ilçelerde satışlar yükselişini sürdürürken, bazı bölgelerde ise ciddi düşüşler dikkat çekiyor. İşte değer kazandıran ve kaybettiren ilçeler...

’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Ağustos 2025’te ülke genelinde 143 bin 319 el değiştirdi. Geçen yılın aynı ayına göre satışlar yüzde 6,8 arttı ve bu rakam 2025’in en yüksek aylık satış performansı olarak kayda geçti.

Ocak-Ağustos döneminde toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 978 bin 70’e ulaştı. Aynı süreçte ipotekli satışlarda da dikkat çekici bir sıçrama yaşandı; kredi ile alınan konutlar yüzde 84,6 oranında arttı.

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İstanbul’da yatırımcılar rotayı bu ilçelere çevirdi: İşte kazandıran ve kaybettiren bölgeler

İSTANBUL YİNE ZİRVEDE YERİNİ ALDI

Türkiye konut piyasasının lokomotifi olan İstanbul’da, yalnızca Ağustos ayında 21 bin 814 konut satıldı. İlçeler bazında incelendiğinde, bazı bölgelerde çift haneli artışlar görülürken, bazı ilçelerde ise ciddi gerilemeler yaşandı.

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İstanbul’da yatırımcılar rotayı bu ilçelere çevirdi: İşte kazandıran ve kaybettiren bölgeler

EN ÇOK ARTIŞ YAŞANAN İLÇELER

Yılın ilk 8 ayında 3 binin üzerinde toplam satışa ulaşan ilçeler dikkate alındığında, ağustosta satışlarını en çok artıran bölgeler şu şekilde sıralandı:

  • Avcılar: 741 satış (+%28,20)
  • Gaziosmanpaşa: 551 satış (+%14,08)
  • Zeytinburnu: 495 satış (+%13,01)
  • Fatih: 565 satış (+%6,60)
  • Küçükçekmece: 707 satış (+%6,16)
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İstanbul’da yatırımcılar rotayı bu ilçelere çevirdi: İşte kazandıran ve kaybettiren bölgeler

EN ÇOK DÜŞÜŞ YAŞAYAN İLÇELER

Aynı dönemde satışların en sert gerilediği ilçeler ise:

  • Sancaktepe: 656 satış (-%37,40)
  • Silivri: 563 satış (-%30,67)
  • Pendik: 919 satış (-%15,30)
  • Üsküdar: 465 satış (-%13,83)
  • Başakşehir: 959 satış (-%11,20)
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İstanbul’da yatırımcılar rotayı bu ilçelere çevirdi: İşte kazandıran ve kaybettiren bölgeler

YATIRIMCILARIN İLGİSİ ESENYURT’TA

Ağustos ayında en fazla satışın gerçekleştiği ilçe Esenyurt oldu. Bölgede 2 bin 832 konut satıldı, ancak artış oranı yalnızca %0,21 ile sınırlı kaldı. Bahçelievler, 1.048 satışla ikinci sırada yer alırken aylık bazda %0,47 düşüş yaşadı. Başakşehir ise 959 satışla üçüncü sırada bulunmasına rağmen, satışların gerilediği ilçeler arasında dikkat çekti.

