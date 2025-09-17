YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ÖSYM son dakika açıklaması bekleniyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci üniversite hayaline kavuştu. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ise YKS ek tercihlerini bekleme süreci başladı.

Öğrenciler tarafından YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından henüz YKS ek tercih kılavuzu yayınlanamadı. Üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesiyle birlikte önümüzdeki hafta YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. Konuyla ilgili ise henüz ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'nin resmi açıklamasının ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

YKS EK TERCİH BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

YKS ek tercih başvuruları, normal başvuru sürecinde olduğu gibi ÖSYM'nin resmi internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ek tercih başvurularını gerçekleştirebilecekler. Adayların tercih yaparken ek tercih kılavuzunda belirtilen taban ve tavan puanları, kontenjan bilgilerine dikkat etmeleri gerekecek.