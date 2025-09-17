Babaya tokat atan o saldırganın iş yeri kurşunlandı

İstanbul
Geçtiğimiz 15 Eylül Pazartesi günü, Gebze'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde çocuklarını okula götüren baba Ö.K., yanlarından geçen hızla giden araca tepki göstermesinin ardından araç sürücüsü O.C. ile başlayan tartışmada saldırıya uğramıştı. Baba Ö.K.'ya tokat atan O.C. olayın ardından gözaltına alınıp, ‘kasten yaralama’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından tutuklandı.
Tutuklama kararının ardından gece saatlerinde şüpheli O.C.’ye ait İstanbul Kartal’da bulunan iş yerinin kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandığı öğrenildi. Saldırıya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.