Kocaeli'de babaya tokat atan eşkıyadan pişkin savunma! "Videoya iyi bakın..."

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba Ö.K., süratli şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsüne uyarıda bulundu.

ÇOCUKLARININ YANINDA BABAYA TOKAT ATTI

Babanın uyarısını yediremeyen şehir eşkıyası, geri dönerek aracıyla babanın önünü kesti. Araçtan inen eşkıya, çocuklarının yanında duran babaya tokat attı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İsminin O.C. (33) olduğu öğrenilen sürücü ile 17 yaşındaki kardeşi C.C., olayın infiale neden olmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin ifadesi Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan O.C. ile kardeşi C.C. Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

"BENİM DE YANIMDA ÇOCUĞUM VAR, KÜFÜR EDİYOR"

Adliye sevk edilen şüphelilerden O.C., "Neden yaptın?" sorusuna, "Küfür eden adamın ağızını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" cevabını verdi.