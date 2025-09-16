Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

Kocaeli'de babaya tokat olayı infiale neden oldu! O eşkıyalar adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şehir eşkıyasının çocuklarının gözü önünde bir babaya tokat attığı olaya tepkiler büyüyor. O eşkıya sabah saatlerinde gözaltına alınırken bir vatandaş, "Böyle insanları toplumda barındırmak istemiyoruz, ayıklamamız lazım" diyerek isyan etti. Öte yandan o eşkıyalar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

IHA
16.09.2025
13:37
16.09.2025
13:56

Kocaeli'nin ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iki çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba, süratli şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı. Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti.

Kocaeli'de babaya tokat olayı infiale neden oldu! O eşkıyalar adliyeye sevk edildi

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE TOKAT ATTI

Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı.

Kocaeli'de babaya tokat olayı infiale neden oldu! O eşkıyalar adliyeye sevk edildi

EŞKIYA GÖZALTINA ALINDI

Olayın medyada yer bulması sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da talimatıyla polis ekipleri harekete geçti. İsminin O.C. olduğu öğrenilen şüpheli, polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

Kocaeli'de babaya tokat olayı infiale neden oldu! O eşkıyalar adliyeye sevk edildi

"BÖYLE İNSANLARI TOPLUMDA BARINDIRMAK İSTEMİYORUZ"

Bu tip olaylarının yaşanmasını istemediğini aktaran mahalle sakinlerinden Abdullah Kurt, "Böyle insanları toplumda barındırmak istemiyoruz, bunları ayıklamamız lazım. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Aileden başlayarak çocuklara küçük yaşta bu eğitimleri, kültürü vermemiz şart. Olacaksa da bunu minimize etmemiz gerekiyor. Dünden beri gerçekten çok üzgünüz. O babanın yerine kendimizi, o çocuğun yerine kendi çocuğumuzu koyuyoruz. Bunlar toplumumuza hiç yakışmayan şeyler. Umarım adalet de gereğini yapacaktır. Adalet Bakanımız bile bu konuda tweet attı, sağ olsun. Özellikle Gebze Kaymakamımız, Gebze Emniyet Müdürümüz ve polis teşkilatımız çok yakından ilgilendiler. Burada sabaha kadar 5-6 araç sürekli devriye attı. Ben bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. İnşallah bu olaylar son bulur. Başka bir temennimiz yok. Acı şeyler, gerçekten üzgünüz. Türk milletine de ayrıca teşekkür ediyorum; gösterilen duyarlılık, bu olaya sahip çıkış çok önemliydi. Millet olduğumuzu bir kez daha kanıtlamış olduk" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de babaya tokat olayı infiale neden oldu! O eşkıyalar adliyeye sevk edildi

EŞKIYALAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan isminin O.C. (33) olduğu öğrenilen sürücü ile 17 yaşındaki kardeşi C.C., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
#şiddet
#gebze
#polisi
#Çocuk Güvenliği
#Toplum Güvenliği
#Yaşam
