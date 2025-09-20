Japon Prensesi Akiko Mikasa Şanlıurfa'nın tarihine yolculuk yaptı

Japon Altes Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa temasları kapsamında arkeoloji müzesini gezdi. Japon Altes Prensesi Akiko Mikasa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile birlikte Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.

Müzede bulunan tarihi eserleri yakından inceleyen Mikasa, buradaki eserler hakkında Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul ve müze müdürü Celal Uludağ'dan bilgi aldı.

Mikasa, müzede yaptığı gezi ve incelemelerin ardından Ayanlar Kazı Evi'ne geçti.