Kültür - Sanat
 Yusuf Özgür Bülbül

Japon Prensesi Akiko Mikasa Şanlıurfa'nın tarihine yolculuk yaptı

Japon Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa'ya yaptığı ziyaret kapsamında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Vali Hasan Şıldak eşliğinde Arkeoloji Müzesi'ni gezdi...

Japon Prensesi Akiko Mikasa Şanlıurfa'nın tarihine yolculuk yaptı
IHA
20.09.2025
20.09.2025
Japon Altes Prensesi Akiko Mikasa, temasları kapsamında arkeoloji müzesini gezdi. Japon Altes Prensesi Akiko Mikasa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile birlikte Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.

Japon Prensesi Akiko Mikasa Şanlıurfa'nın tarihine yolculuk yaptı

Müzede bulunan tarihi eserleri yakından inceleyen Mikasa, buradaki eserler hakkında Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul ve müze müdürü Celal Uludağ'dan bilgi aldı.

Japon Prensesi Akiko Mikasa Şanlıurfa'nın tarihine yolculuk yaptı

Mikasa, müzede yaptığı gezi ve incelemelerin ardından Ayanlar Kazı Evi'ne geçti.

