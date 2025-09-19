Menü Kapat
22°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Murat Makas

Samsun’da heyecanlandıran keşif! Tam 3 bin 500 yıllık: Kutsal kent olarak kullanmışlar

Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki Oymaağaç Höyüğü'nde yapılan 20 yıllık araştırmalarda tarihi bulgular ortaya çıkarıldı. Kazılar sırasında tapınak olarak kullanıldığına inanılan tünele ulaşıldı. Araştırmacılar kutsal kente dair izler bulunduğunu belirtti.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 16:23

Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki Oymaağaç Höyüğü'nde 2006’da başlayan kazılar devam ederken çok ilginç bulgular ortaya çıktı. Hititlerin kutsal şehri Nerik olduğu kazılarda çıkarılan çivi yazılı tabletlerle kanıtlanan höyükte 20 yıldır kazı çalışmaları yapılıyordu. En az 6binyıllıktarihin izlerini taşıyan Hititlerin kutsal şehri Nerik’e dayanan kazılarda yer altı merdiveni, kutsal çeşme ve çivi yazısı tabletler gibi yüzlerce tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.

Samsun’da heyecanlandıran keşif! Tam 3 bin 500 yıllık: Kutsal kent olarak kullanmışlar

TAM 3 BİN 500 YILLIK

Bölgede Kalkolitik Çağ ve Demir Çağı'nın izlerine rastlanıldı. Kazılar sırasında, tapınak olarak kullanıldığına inanılan ve sonunda bir pınar bulunan tünele de ulaşıldı. Kazı çalışmalarında Karadeniz Bölgesi için önemli bir tarımsal ürün olanfındıkiçi vefındıkkabuğuna ait3bin500yıllıkfosiller de ortaya çıktı. Höyükte bu yıl Temmuz ayında başlayan kazıların aralık ayına kadar sürdürülmesi planlanıyor.

"KALKOLİTİK ÇAĞ'DAN DEMİR ÇAĞI SONUNA KADAR BURADA YERLEŞİM HAREKETİ GÖRÜYORUZ"

Prof. Dr. Rainer Czichon, AA muhabirine, Oymaağaç Höyüğü'nde 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve Berlin Üniversitesi'nin yardımıyla yüzey araştırmasına başladıklarını belirtti. Yüzey araştırmasında 5 çivi yazısı tablet parçaları tespit ettiklerini anlatan Czichon, şöyle devam etti:

"Samsun'un Hititlilere ait ilk çivi tablet parçalarını burada bulduk ve jeofizik yaparken büyük bir yapının, yani bir mabede benzeyen bir yapının planını ortaya çıkarttık. Ondan sonra kazı çalışmalarına başladık ve 20 yıldır çalışmalarımız sürüyor. Burası 5binyıllıkinsan yerleşimi olan bir alandır. Kalkolitik Çağ başladığı zaman insanlar burada yerleşmişler. Kalkolitik Çağ'dan Demir Çağı sonuna kadar burada yerleşim hareketi görüyoruz. Oymaağaç Höyüğü'nde en verimli dönem Hitit dönemidir çünkü Hititler burada bir kutsal kent kurmuşlar. Yani Hititlerin bir hava tanrısı var ve onun için burada bir mabet yapmışlar ve onun için burada derin bir pınar yapmışlar. Burası, hava tanrısının sevdiği pınar olarak çivi yazısı kaynaklarda geçiyor ve biz bunu tespit ettik. Yani Oymaağaç Höyüğü'nün kutsal Nerik kenti olduğunu kanıtladık."

BÖLGEDEFINDIKVARLIĞI3BİN500YIL ÖNCEYE DAYANIYOR

Karadeniz Bölgesi'nde şimdiye kadar en eskifındıkkalıntılarının da Oymaağaç Höyüğü'nden çıkarıldığına işaret eden Prof. Dr. Czichon, daha öncefındıkkabuğu bulduklarını, son kazılardafındıkiçlerine ve yine kabuklara ulaştıklarını anlattı. Höyükte 20 yılda ulaştıkları buluntuların kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Czichon, şunları kaydetti:

Samsun’da heyecanlandıran keşif! Tam 3 bin 500 yıllık: Kutsal kent olarak kullanmışlar

"Tekstille ilgili parçalar, küçük idoller var, metal eserlerimiz var, silahlar var, sapan taşları yani savaşla ilgili buluntular var. Yani biz o konuda memnunuz. Burada bulunan bazı eserler çok enteresan. Hava tanrısının en sevdiği çeşme. Çeşmenin çıktığı suyun içinde yani ıslak ahşap parçaları (3binyıllık) var. Hala canlı gibi olan bitki kalıntıları var.Fındıkkabukları yani bir tane değil, birkaç tanefındıkkabukları vefındıkiçleri bilebulunduve radyokarbon analizlerine göre kesin olarak milattan önce 1500yılına tarihleniyor. Şimdiye kadar en eskifındıkların Giresun'dan değil, Oymaağaç Höyüğü'nden, Nerik'ten geldiğini söyleyebiliriz."

