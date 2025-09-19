Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

İlk kez başlatılan kazılarda ilginç keşif! Osmanlı Dönemine ait, çapı 50 metre

Bitlis'te Selçuklu Kalesi kalıntısındaki kazılarda ilginç bulgulara ulaşıldı. Selçuklu Kalesi kalıntısında bu yıl ilk kez başlatılan kazılarda çapı 50 metreyi bulan burca ulaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 14:04

Türkiye’de birçok ilde yapılan arkeolojik kazılara yenisi ekleniyor. 'in ilçesindeki Selçuklu Kalesi kalıntısında ilk kez bu yıl başlatılmıştı. Kazılarda gün yüzüne çıkarılan yapı ve buluntular bölgenin tarihine ışık tutuyor.

Kalenin güneydoğusundaki dış surlarda yoğunlaştırılan kazılarda 50 metre çapında burç ile mutfak, kiler ve tandır alanları, erzak küpleri, künk, 22 sikke, seramik parçaları ile mimari kalıntılar ortaya çıkarıldı. Ahlatşahlar, İlhanlı, Eyyubi, Akkoyunlular ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu tespit edilen yapı ve buluntular, bölgenin tarihi hakkında önemli ipuçları veriyor.

İlk kez başlatılan kazılarda ilginç keşif! Osmanlı Dönemine ait, çapı 50 metre

ÜÇ, DÖRT DÖNEM YERLEŞİME SAHNE OLMUŞ

Dr. Öğr. Üyesi Kulaz, AA muhabirine, kazı yapılan alanın Emir Bayındır Türbesi, Harabeşehir ile Selçuklu Meydan Mezarlığına yakın bölgede olmasının önemli olduğunu söyledi.

Alanda ilk kez kazı çalışmalarına başladıklarını belirten Kulaz, şunları kaydetti:

"Buradaki çalışmalarda yaklaşık 50 metre çapında devasa bir burç ortaya çıktı. Burcun hemen dışında mutfak veya kiler olduğunu düşündüğümüz mekanlar, tandırlar, erzak küpleri, su künkleri bulundu. Elenen toprakta ise 22 sikke çıktı. Sikke, seramik parçaları ve buluntulardan buranın üç, dört dönem yerleşime sahne olduğunu söyleyebiliriz. En alt tabakada Ahlatşahlar, üst tabakalarda da İlhanlı, Eyyubi ve Akkoyunlular dönemlerine ait sikke ve seramikler bulduk. Buranın o dönemlerde yerleşim olduğunu söylemek mümkün. 1500'lerde kale yıkılsa bile yerleşimin kısmen devam ettiğini söyleyebiliriz. En üstte tabakada da Osmanlı dönemine ait bazı kalıntılar tespit ettik."

İlk kez başlatılan kazılarda ilginç keşif! Osmanlı Dönemine ait, çapı 50 metre

"MUNTAZAM VE DEVASA BiR BURÇ"

Kalenin yüzyıllar boyunca farklı medeniyetler tarafından kullanıldığını ifade eden Kulaz, "Burcun tamamını ortaya çıkarmak ve surlarla ilişkisini netleştirmek istiyoruz. Temel amacımız turizme yönelik projeyle burayı görsel açıdan çok daha güzel hale getirmek. Sezon sonuna kadar burcun önemli ölçüde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Büyük oranda tahrip olan burcun bir metrelik orijinal dokusu ayakta bulunuyor. Kesme taşla yapılan burcun içinde harçlı moloz dolgu mevcut. Muntazam ve devasa bir burç." dedi.

İlk kez başlatılan kazılarda ilginç keşif! Osmanlı Dönemine ait, çapı 50 metre

KALE, ŞEHİR ANLAMINA GELİYOR

Kazı devam ettikçe ortaya çıkan buluntularla ilgili daha çok bilgi edinebileceklerini anlatan Kulaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burç tam olarak ortaya çıkmadığı için iç tarafta duvarın izlerini, burcun nasıl devam ettiğini, içeride mekanlar olup olmadığını bilemiyoruz. Kazı devam ettikçe bunlar netleşecek ve somut bilgiye ulaşacağız. Kalenin dış surları iç kale ile bağlantılı. Kale bizim için şehir anlamına geliyor. İçinde mahalle, cadde ve sokakların bulunduğu mekanlardır. İç kale yöneticilerin oturduğu mekanlardır. Dış kale ve içindeki yapıların ortaya çıkarılarak restore edilmesi ve turizme kazandırılması önemli."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Ersoy duyurdu! Göbeklitepe'de tarihe ışık tutacak keşif!
ETİKETLER
#ahlat
#bitlis
#arkeoloji
#kazı
#Selçuklu Kalesi
#Tarihi Yarımada
#Türk Tarihi
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.