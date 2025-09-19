Menü Kapat
Kültür - Sanat
Bakan Ersoy duyurdu! Göbeklitepe'de tarihe ışık tutacak keşif!

İnsan uygarlığının en eski yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen Göbeklite'de tarihe ışık tutacak yeni bir keşfe imza atıldı. Dünyanın gözünü çevireceği haberi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu. Göbeklitepe’nin yapılarında bir oda duvarının içinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş insan heykeli bulunduğunu belirten Ersoy, "Adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu. Bu yeni buluntu neolitik çağ ritüeline ışık tutacak çok değerli keşif olacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy duyurdu! Göbeklitepe'de tarihe ışık tutacak keşif!
'nin Şanlıurfa ilinde yer alan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dâhil edilmiş ve insan uygarlığının en eski yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen arkeolojik alan Göbeklitepe'de yeni bir buluntuya rastlandı.

Bakan Ersoy duyurdu! Göbeklitepe'de tarihe ışık tutacak keşif!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japon Prenses Akiko Mikasa ile Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Bakan Ersoy Göbeklitepe'de yeni ortaya çıkarılan ve tarihin seyrine ışık tutacak bir keşfi de duyurdu.

Bakan Ersoy duyurdu! Göbeklitepe'de tarihe ışık tutacak keşif!

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan Göbeklitepe’de yeni keşif açıklamasının devamında şunları söyledi:

Bakan Ersoy duyurdu! Göbeklitepe'de tarihe ışık tutacak keşif!

ADAK OALRAK YERLEŞTİRİLMİŞ

"Göbeklitepe'de yıllardır kesintisiz olarak yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında çok önemli bir buluntunun daha gün yüzüne çıkarıldığı müjdesini de buradan paylaşmak istiyorum.

Bakan Ersoy duyurdu! Göbeklitepe'de tarihe ışık tutacak keşif!

Göbeklitepe'nin B ile D yapıları arasındaki mekanda bir oda duvarının içerisinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu.

Bakan Ersoy duyurdu! Göbeklitepe'de tarihe ışık tutacak keşif!

Benzer örneklerine daha önce Karahantepe'de de rastlamıştık ancak Göbeklitepe'den çıkan bu yeni buluntu Neolitik Çağ'ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliğini taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.
Taş Tepeler kazılarında daha önceden Karahantepe ve Urfa Kalesinde insan heykelleri bulunmuştu.

