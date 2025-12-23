Asgari ücret için kritik gün: 2026 Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? (Asgari ücret zammı hesaplaması)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık’ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık’ta tamamladı. Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında asgari ücret zammının en geç dördüncü toplantıda açıklanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı son ekonomik verileri dikkate alarak temaslarını sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan komisyon toplantılarından önce işveren tarafını temsil eden Türk-İş ve işveren tarafını temsil eden TİSK temsilcileriyle bir araya geldi. İkinci toplantı öncesinde ise Türk-İş ve Hak-İş ziyaretleri yapıldı. Asgari ücret için kritik haftaya girildi. Peki 2026 Ocak’ta Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? İşte, asgari ücret zammıyla ilgili detaylar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı doğrudan 7 milyon çalışanı etkilerken dolaylı olarak şirketlerin maaş politikalarını belirliyor. Asgari ücret zam senaryolarına göre hesaplamalar yapıldı.

Asgari ücret zammında adım adım sona yaklaşılırken üçüncü toplantı beklenmeye başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katıldığı ikinci toplantıda ekonomik göstergeler ele alındı.

Görüşmelerin 31 Aralık tarihine kadar tamamlanması bekleniyor. Asgari ücret zam yüzdelerine göre hesaplamalar yapıldı. Asgari ücrette üçüncü toplantının Perşembe günü yapılması bekleniyor.

Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması durumunda net olarak 26 bin 584 liraya yükselecek. Brüt asgari ücret ise 31 bin 206 lira olacak.

Asgari ücret zammının yüzde 22 seviyesinde olması durumunda net asgari ücret 27 bin 188 TL’ye yükselecek ve brüt olarak 31 bin 986 liraya ulaşacak.

Zam oranının yüzde 25 olması halinde ise net asgari ücret 27 bin 630 lira, brüt olarak yüzde 32 bin 506 lira olacak.

Yüzdenin 30’a ulaşması durumunda ise net asgari ücret 28 bin 735 lira olurken, brüt asgari ücretin ise 33 bin 807 TL olacak.

YENİ ASGARİ ÜCRETLE BİRÇOK ÖDEME DEĞİŞECEK

Asgari ücret zammıyla birlikte yeni yılda birçok ödeme de değişecek. Asgari ücret baz alınarak hesaplanan evde bakım maaşı, staj ücreti, genel sağlık sigortası, kıdem tazminatı tabanı, işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması ve bes kesintileri yükselecek.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK HAFTA

Mevzuata göre asgari ücretin 31 Aralık 2025 tarihine kadar belirlenmesi bekleniyor. Asgari ücret zammının üçüncü toplantıda belli olması öngörülüyor. İlk toplantı 12 Aralık ve ikinci toplantı ise 18 Aralık’ta gerçekleştirildi. Asgari ücret zammı için üçüncü toplantının bu hafta gerçekleştirileceği düşünülüyor. Asgari ücret tespit komisyonu 10 üyeyle toplanarak salt çoğunlukla birlikte karar alabiliyor.

GEÇTİĞİMİZ YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANDI?

2025 YILINDA NET ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 LİRA

2024 YILINDA NET ASGARİ ÜCRET 20 BİN 2 LİRA

2023 YILINDA NET ASGARİ ÜCRET (TEMMUZ-ARALIK) 11 BİN 402 LİRA

2023 YILINDA NET ASGARİ ÜCRET (OCAK-TEMMUZ) 8 BİN 506 LİRA

2022 YILINDA NET ASGARİ ÜCRET (TEMMUZ-ARALIK) 5 BİN 500 LİRA

2022 YILINDA NET ASGARİ ÜCRET (OCAK-TEMMUZ) 4 BİN 253 LİRA

2021 YILINDA NET ASGARİ ÜCRET 2 BİN 825 LİRA