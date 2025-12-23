Adana'da gergin yıkım! Esnaf bıçakla kendini kesti, dükkanı ateşe verdi

Merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası'nda yıkım süreci resmen başladı. Uzun yıllardır tartışmalara neden olan bölge esnafı ise duruma oldukça tepkili. Bici bici gibi ürünlerin satılmasıyla bilinen işletmelere verilen sürenin dolmasıyla yıkım başladı, ortalık adeta savaş alanına döndü.

YIKIM GERGİNLİKLE BAŞLADI

Polis tedbirleri arasında Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kepçelerin adaya girmesiyle birlikte gerginlik başladı. Bazı esnaf yıkıma tepki gösterirken, bir vatandaş bıçakla kendisine zarar vererek polis ve iş makinelerinin alana girmesini engellemeye çalıştı. Polis ekipleri, kendisine zarar veren kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

İŞ YERİNİ ATEŞE VERDİ

Öte yandan, bazı iş yeri sahiplerinin, yıkımı protesto etmek amacıyla iş yerlerini ateşe verdi. Çıkan yangınlara TOMA ile müdahale edilerek alevler kontrol altına alındı. Olaylar sırasında polise direnen bazı kişilerde gözaltına alındı. Bölgede alınan tedbirlerle yıkımı sürüyor.