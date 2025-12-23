Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Adana'da gergin yıkım! Esnaf bıçakla kendini kesti, dükkanı ateşe verdi

Adana'da Amerikan Adası olarak bilinen bölgede başlayan yıkım ortalığı karıştırdı. Bölge halkı yıkıma karşı gelirken, bazı esnaflar iş yerlerini ateşe verdi. Bir kişi ise bıçakla kendisine zarar vererek iş makinalarını engellemeye çalıştı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 13:14

Merkez ilçesi Göl Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası'nda süreci resmen başladı. Uzun yıllardır tartışmalara neden olan bölge esnafı ise duruma oldukça tepkili. Bici bici gibi ürünlerin satılmasıyla bilinen işletmelere verilen sürenin dolmasıyla yıkım başladı, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Adana'da gergin yıkım! Esnaf bıçakla kendini kesti, dükkanı ateşe verdi

YIKIM GERGİNLİKLE BAŞLADI

Polis tedbirleri arasında Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kepçelerin adaya girmesiyle birlikte gerginlik başladı. Bazı esnaf yıkıma tepki gösterirken, bir vatandaş bıçakla kendisine zarar vererek polis ve iş makinelerinin alana girmesini engellemeye çalıştı. Polis ekipleri, kendisine zarar veren kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Adana'da gergin yıkım! Esnaf bıçakla kendini kesti, dükkanı ateşe verdi

İŞ YERİNİ ATEŞE VERDİ

Öte yandan, bazı iş yeri sahiplerinin, yıkımı protesto etmek amacıyla iş yerlerini ateşe verdi. Çıkan yangınlara TOMA ile müdahale edilerek alevler kontrol altına alındı. Olaylar sırasında polise direnen bazı kişilerde gözaltına alındı. Bölgede alınan tedbirlerle yıkımı sürüyor.

Adana'da gergin yıkım! Esnaf bıçakla kendini kesti, dükkanı ateşe verdi
