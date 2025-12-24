Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok? 24 Aralık Çağla Şikel'in sunuculuğunu yaptığı program yayın akışında yer almadı

Çağla ile Yeni Bir Gün programı bugün de ekranlarda yer almadı. 24 Aralık 2025 Çarşamba günü sabah saat 10.45'te yayınlanması beklenen program yerine yayın akışında Halef: Köklerin Çağrısı adlı dizinin tekrar bölümü yer aldı. İzleyiciler tarafından Çağla ile Yeni Bir Gün bugün neden yok, bitti mi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Çağla ile Yeni Bir Gün programının neden yayınlanmadığı hakkında kanal tarafından açıklama yapıldı. Çağla Şikel'de sosyal medya hesabında Çağla ile Yeni Bir Gün programının ne zaman başlayacağı hakkında izleyicileri bilgilendirdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 11:21

Çağla Şikel'in sunuculuğunu yaptığı Çağla ile Yeni Bir Gün Programı hafta içi her gün saat 10.45'te canlı olarak yayınlanıyor. Programın yeni bölümü ise bugün ekranlara gelmedi. Programın yeni bölümü yerine "Kıskanmak" adlı dizinin tekrar bölümü ekranlarda yer aldı.

Yaşanan gelişmenin ardından izleyiciler tarafından Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok, bitti mi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN NEDEN YOK?

Çağla ile Yeni Bir Gün programı 24 Aralık 2025 Çarşamba günü ekranlarda yer almadı. Kanal tarafından yapılan açıklamada "Bugün sunucumuz Çağla Şikel'in yaşadığı kas spazmı kaynaklı küçük bir sağlık sorunu nedeniyle canlı yayınımızı gerçekleştiremiyoruz. Kısa bir dinlenmenin ardından yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Çağla Şikel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Programın konuklarından olan Prof. Dr. Canfeza Sezgin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çağla ile Yeni Bir Gün programı canlı yayının ertelenmesi nedeniyle sizlerle olamayacağız. Yeni yayın tarihi netleştiğinde buradan sizleri bilgilendireceğiz. Gününüz güzel geçsin" ifadelerini kullandı.

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN BUGÜN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Çağla ile Yeni Bir Gün programının bugün yeni bölümü Çağla Şikel'in yaşadığı kas spazmı kaynaklı sağlık sorunu nedeniyle ekranlara gelmedi. Çağla Şikel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben de sizi çok seviyorum. Azıcık durmam gerekiyormuş" ifadelerini kullandı.

#now tv
#çağla şıkel
#Çağla Ile Yeni Bir Gün
#Program Ertelemesi
#Kıskanmak Dizisi
#Aktüel
