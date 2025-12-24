Çağla Şıkel sevenlerini korkuttu! Kalp spazmı geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Hafta içi her gün canlı yayında ekranda olan Çağla Şıkel, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ekranda yer almadı. Çağla Şıkel'in sunucu olarak yer aldığı program tarafından yapılan açıklamada ünlü sunucunun kalp spazmı geçirdiği ortaya çıktı.

ÇAĞLA ŞIKEL KALP SPAZMI GEÇİRDİ

Çağla ile Yeni Bir Gün programının dün yayınlanan bölümünde yer alamayan Çağla Şıkel'in son sağlık durumuyla ilgili, "Bugün sunucumuz Çağla Şıkel’in yaşadığı kas spazmı kaynaklı küçük bir sağlık sorunu nedeniyle canlı yayınımızı gerçekleştiremiyoruz. Kısa bir dinlenmenin ardından yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Çağla Şıkel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÇAĞLA ŞIKEL SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Çağla Şıkel ise sevenlerinin endişelenmesi üzerine "Ben de sizi çok seviyorum. Azıcık durmam gerekiyormuş" diyerek evinde dinlendiği anları paylaştı.