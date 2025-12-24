Menü Kapat
14°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Çağla Şıkel sevenlerini korkuttu! Kalp spazmı geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Sunucu Çağla Şıkel, dün akşam sevenlerini korkuttu. Canlı yayına çıkamayan Çağla Şıkel'in kalp spazmı geçirdiği ortaya çıktı. Son sağlık durumunu paylaşan Çağla Şıkel, "Azıcık durmam gerekiyormuş" dedi.

Çağla Şıkel sevenlerini korkuttu! Kalp spazmı geçirdi, hastaneye kaldırıldı
Hafta içi her gün canlı yayında ekranda olan , yaşadığı nedeniyle ekranda yer almadı. Çağla Şıkel'in olarak yer aldığı tarafından yapılan açıklamada ünlü sunucunun kalp spazmı geçirdiği ortaya çıktı.

ÇAĞLA ŞIKEL KALP SPAZMI GEÇİRDİ

Çağla ile Yeni Bir Gün programının dün yayınlanan bölümünde yer alamayan Çağla Şıkel'in son sağlık durumuyla ilgili, "Bugün sunucumuz Çağla Şıkel’in yaşadığı kas spazmı kaynaklı küçük bir sağlık sorunu nedeniyle canlı yayınımızı gerçekleştiremiyoruz. Kısa bir dinlenmenin ardından yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Çağla Şıkel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çağla Şıkel sevenlerini korkuttu! Kalp spazmı geçirdi, hastaneye kaldırıldı

ÇAĞLA ŞIKEL SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Çağla Şıkel ise sevenlerinin endişelenmesi üzerine "Ben de sizi çok seviyorum. Azıcık durmam gerekiyormuş" diyerek evinde dinlendiği anları paylaştı.

Çağla Şıkel sevenlerini korkuttu! Kalp spazmı geçirdi, hastaneye kaldırıldı
