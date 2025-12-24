Menü Kapat
14°
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Asgari ücret zammını bahane edene geçit yok! Ticaret Bakanlığı'ndan sert uyarı

Ticaret Bakanlığı: "Asgari ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır"

Dün asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler gelen zamla birlikte alım gücüne çevrildi. , fiyatlama konusunda adaletsizliklere müdahale edileceğini ve denetimlerin aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Asgari ücret zammını bahane edene geçit yok! Ticaret Bakanlığı'ndan sert uyarı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Tespit Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, 2026 yılı asgari ücreti %27 oranında artırılarak, net 28.075 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Bu süreçte özellikle vurgulama gereği duyduğumuz husus; asgari ücret artışının, fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine, Ticaret Bakanlığımızca kesinlikle izin verilmeyeceğidir.

Asgari ücret zammını bahane edene geçit yok! Ticaret Bakanlığı'ndan sert uyarı

Asgari ücret, toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olup, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılması ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır" denildi.

https://x.com/ticaret/status/2003700534004633774

#ticaret bakanlığı
#asgari ücret
#fiyat artışları
#İdari Tedbirler
#Hukuki Tedbirler
#Ekonomi
