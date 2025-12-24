Asgari ücret zammını bahane edene geçit yok! Ticaret Bakanlığı'ndan sert uyarı

Dün asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler gelen zamla birlikte alım gücüne çevrildi. Ticaret Bakanlığı, fiyatlama konusunda adaletsizliklere müdahale edileceğini ve denetimlerin aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, 2026 yılı asgari ücreti %27 oranında artırılarak, net 28.075 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Bu süreçte özellikle vurgulama gereği duyduğumuz husus; asgari ücret artışının, fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine, Ticaret Bakanlığımızca kesinlikle izin verilmeyeceğidir.

Asgari ücret, toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olup, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılması ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır" denildi.