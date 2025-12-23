TikTok’un sahibi ByteDance 500 milyar dolarlık rekor değere ulaştı

REKOR DEĞERLEME, ESKİ ZİRVEYİ GERİDE BIRAKTI

Yeni rakam, kısa video ve yapay zekâ alanında faaliyet gösteren ByteDance için açıkçası bir dönüm noktası. Şirketin değeri daha önce Nisan 2021’de, TikTok’un Çin’deki kardeş uygulaması Douyin için halka arz seçeneğinin gündeme geldiği dönemde 400 milyar dolara yaklaşmıştı. Ancak o süreçte halka arz planları askıya alınmıştı.

Sonraki yıllarda ABD ve Avrupa’daki baskılarla gerileyen değerleme, bu yılın ikinci çeyreğinde ABD anlaşması ve yapay zekâ alanındaki ilerlemelerle yeniden yükselişe geçti. Bloomberg’in Kasım ayında aktardığına göre, bir Çinli yatırım şirketinin ByteDance hisselerini 480 milyar dolar değerleme üzerinden satın alması, ilginin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymuştu. Bu sürecin devamında değerleme 500 milyar dolara ulaştı.