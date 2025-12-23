TikTok’un sahibi ByteDance 500 milyar dolarlık rekor değere ulaştı

Kategoriler
ABD’deki operasyonlara yönelik kritik adımların netleşmesi, TikTok’un çatı şirketi ByteDance’i özel piyasada 500 milyar dolarlık tarihi bir değerlemeye taşıdı.
Kısa video platformu TikTok’un sahibi Çinli teknoloji devi ByteDance, şirket tarihinin en yüksek piyasa değerine ulaştı. ABD’deki faaliyetlerini sürdürmeye yönelik planlarda ilerleme kaydedilmesiyle birlikte ByteDance’in değeri özel piyasalarda 500 milyar dolar seviyesine çıktı. Yılın başında bu rakam yaklaşık 400 milyar dolar düzeyindeydi.
Çin merkezli South China Morning Post’un (SCMP) konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Chew Shou Zi, geçtiğimiz hafta çalışanlara gönderdiği mesajda ABD operasyonlarına ilişkin bağlayıcı bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Buna göre TikTok’un ABD birimi, Amerikalı yatırımcıların kontrolünde olacak bir ortak girişim yapısına dönüştürülecek.
Kaynaklardan biri, yatırımcıların anlaşma şartlarından memnun olduğunu belirtirken, bu yeni yapı sayesinde ByteDance’in TikTok’un ABD gelirlerinden pay almaya devam edeceğine dikkat çekti. Şirket ise konuya ilişkin yöneltilen sorulara yorum yapmadı.
Yeni rakam, kısa video ve yapay zekâ alanında faaliyet gösteren ByteDance için açıkçası bir dönüm noktası. Şirketin değeri daha önce Nisan 2021’de, TikTok’un Çin’deki kardeş uygulaması Douyin için halka arz seçeneğinin gündeme geldiği dönemde 400 milyar dolara yaklaşmıştı. Ancak o süreçte halka arz planları askıya alınmıştı.
Sonraki yıllarda ABD ve Avrupa’daki baskılarla gerileyen değerleme, bu yılın ikinci çeyreğinde ABD anlaşması ve yapay zekâ alanındaki ilerlemelerle yeniden yükselişe geçti. Bloomberg’in Kasım ayında aktardığına göre, bir Çinli yatırım şirketinin ByteDance hisselerini 480 milyar dolar değerleme üzerinden satın alması, ilginin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymuştu. Bu sürecin devamında değerleme 500 milyar dolara ulaştı.
Pekin merkezli şirketin değeri son yıllarda siyasi gelişmelere oldukça duyarlı seyretti. ABD Başkanı Donald Trump ve önceki Başkan Joe Biden, TikTok’u ulusal güvenlik gerekçeleriyle sık sık hedef almıştı. Mevcut yasa, TikTok’un ABD operasyonlarının 23 Ocak 2026’ya kadar devredilmesini zorunlu kılıyor.
Bu çerçevede ByteDance, “TikTok ABD” adlı yeni bir ortak girişim kurma yolunu seçti. Ortak girişimin, yasanın yürürlüğe girmesinden bir gün önce faaliyete geçmesi planlanıyor. Oracle, Silver Lake ve Abu Dabi merkezli MGX’in de aralarında bulunduğu Amerikalı ve müttefik yatırımcılar şirketin yüzde 50’sine sahip olacak. Mevcut ByteDance yatırımcılarının bağlı kuruluşları yüzde 30,1 pay alırken, ByteDance’in elinde yüzde 19,9’luk hisse kalacak.