Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

TikTok’un sahibi ByteDance 500 milyar dolarlık rekor değere ulaştı

Aralık 23, 2025 10:21
1
TikTok’un sahibi ByteDance 500 milyar dolarlık rekor değere ulaştı

ABD’deki operasyonlara yönelik kritik adımların netleşmesi, TikTok’un çatı şirketi ByteDance’i özel piyasada 500 milyar dolarlık tarihi bir değerlemeye taşıdı.

2
TikTok’un sahibi ByteDance 500 milyar dolarlık rekor değere ulaştı

Kısa video platformu TikTok’un sahibi Çinli teknoloji devi ByteDance, şirket tarihinin en yüksek piyasa değerine ulaştı. ABD’deki faaliyetlerini sürdürmeye yönelik planlarda ilerleme kaydedilmesiyle birlikte ByteDance’in değeri özel piyasalarda 500 milyar dolar seviyesine çıktı. Yılın başında bu rakam yaklaşık 400 milyar dolar düzeyindeydi.

3
TikTok’un sahibi ByteDance 500 milyar dolarlık rekor değere ulaştı

ABD ANLAŞMASI DEĞERLEMEYİ YUKARI ÇEKTİ

Çin merkezli South China Morning Post’un (SCMP) konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Chew Shou Zi, geçtiğimiz hafta çalışanlara gönderdiği mesajda ABD operasyonlarına ilişkin bağlayıcı bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Buna göre TikTok’un ABD birimi, Amerikalı yatırımcıların kontrolünde olacak bir ortak girişim yapısına dönüştürülecek.

4
TikTok’un sahibi ByteDance 500 milyar dolarlık rekor değere ulaştı

Kaynaklardan biri, yatırımcıların anlaşma şartlarından memnun olduğunu belirtirken, bu yeni yapı sayesinde ByteDance’in TikTok’un ABD gelirlerinden pay almaya devam edeceğine dikkat çekti. Şirket ise konuya ilişkin yöneltilen sorulara yorum yapmadı.

5
TikTok’un sahibi ByteDance 500 milyar dolarlık rekor değere ulaştı

REKOR DEĞERLEME, ESKİ ZİRVEYİ GERİDE BIRAKTI

Yeni rakam, kısa video ve yapay zekâ alanında faaliyet gösteren ByteDance için açıkçası bir dönüm noktası. Şirketin değeri daha önce Nisan 2021’de, TikTok’un Çin’deki kardeş uygulaması Douyin için halka arz seçeneğinin gündeme geldiği dönemde 400 milyar dolara yaklaşmıştı. Ancak o süreçte halka arz planları askıya alınmıştı.

Sonraki yıllarda ABD ve Avrupa’daki baskılarla gerileyen değerleme, bu yılın ikinci çeyreğinde ABD anlaşması ve yapay zekâ alanındaki ilerlemelerle yeniden yükselişe geçti. Bloomberg’in Kasım ayında aktardığına göre, bir Çinli yatırım şirketinin ByteDance hisselerini 480 milyar dolar değerleme üzerinden satın alması, ilginin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymuştu. Bu sürecin devamında değerleme 500 milyar dolara ulaştı.

6
TikTok’un sahibi ByteDance 500 milyar dolarlık rekor değere ulaştı

JEOPOLİTİK BASKILAR DALGALANMAYA YOL AÇTI

Pekin merkezli şirketin değeri son yıllarda siyasi gelişmelere oldukça duyarlı seyretti. ABD Başkanı Donald Trump ve önceki Başkan Joe Biden, TikTok’u ulusal güvenlik gerekçeleriyle sık sık hedef almıştı. Mevcut yasa, TikTok’un ABD operasyonlarının 23 Ocak 2026’ya kadar devredilmesini zorunlu kılıyor.

Bu çerçevede ByteDance, “TikTok ABD” adlı yeni bir ortak girişim kurma yolunu seçti. Ortak girişimin, yasanın yürürlüğe girmesinden bir gün önce faaliyete geçmesi planlanıyor. Oracle, Silver Lake ve Abu Dabi merkezli MGX’in de aralarında bulunduğu Amerikalı ve müttefik yatırımcılar şirketin yüzde 50’sine sahip olacak. Mevcut ByteDance yatırımcılarının bağlı kuruluşları yüzde 30,1 pay alırken, ByteDance’in elinde yüzde 19,9’luk hisse kalacak.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.