Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'da büyük depremi durduran güç ne? Osman Bektaş'tan çarpıcı açıklama

Marmara'da beklenen büyük İstanbul depremi vatandaşları tedirgin ederken, Prof. Dr. Osman Bektaş'tan konu ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Bölgede büyük deprem beklenmediğini söyleyen Bektaş, büyük depremlerin İstanbul'a ulaşmadan durmasının nedenini de açıkladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da büyük depremi durduran güç ne? Osman Bektaş'tan çarpıcı açıklama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 13:05

Dünya'nın iki numaralı Himalaya-Anadolu-Alp Kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de yaşanan peş peşe depremler tedirgin ediyor. Uzmanların 'da beklenen büyük tartışmaları sürerken, Prof. Dr. Osman Bektaş'tan çarpıcı bir açıklama geldi. İstanbul çevresinde yaşanan depremlerin neden İstanbul'a ulaşmadan durduğunu açıklayan Bektaş, “creep” adı verilen fay sürünmesi mekanizmasına dikkat çekti.

İstanbul'da büyük depremi durduran güç ne? Osman Bektaş'tan çarpıcı açıklama

DEPREMLERİ DURDURAN GÜÇ NE?

Bektaş yaptığı açıklamada, 1912 M7,4 Şarköy deprem kırığının İstanbul'a doğru ilerleyişini Orta Marmara Çukurunda durduran neydi?

2025 M6,2 Silivri depreminin yine İstanbul'a doğru ilerleyişini Çekmece önlerinde durduran neydi? Creep yani fay sürünmesi deprem kırığının ilerleyişini durdurarak gerilmeleri arkasındaki fay segmentine transfer etme özelliğine sahiptir .

İstanbul'da büyük depremi durduran güç ne? Osman Bektaş'tan çarpıcı açıklama

Yeri tartışmalı olan 1766 deprem segmenti deprem sonrası aynı kilitli durumunu günümüze kadar koruyup aynı deprem enerjisini biriktirmiş olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

NEDENİNİ AÇIKLADI

Bir sonraki paylaşımında nedenini açıklayan Bektaş, " boyunca 1943 M7,6 Destek ve 1944 M7,3 Gerede depremleri sonrası fay kilitli durumdan deprem enerjisi harcayan creep durumuna geçmiştir. Ana Marmara Fayı creep yapıyor mu ?" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da büyük depremi durduran güç ne? Osman Bektaş'tan çarpıcı açıklama
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Filipinler'deki şiddetli depremde can kaybı artıyor
Ege sallandı! Muğla açıklarında peş peşe deprem
Filipinler'den sonra Endonezya'da da şiddetli deprem! Can kayıpları var
ETİKETLER
#deprem
#marmara
#kuzey anadolu fayı
#İstanbul Depremi
#Creep Efekti
#Fay Sürünmesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.