İstanbul'da büyük depremi durduran güç ne? Osman Bektaş'tan çarpıcı açıklama

Dünya'nın iki numaralı Himalaya-Anadolu-Alp Deprem Kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de yaşanan peş peşe depremler tedirgin ediyor. Uzmanların Marmara'da beklenen büyük İstanbul depremi tartışmaları sürerken, Prof. Dr. Osman Bektaş'tan çarpıcı bir açıklama geldi. İstanbul çevresinde yaşanan depremlerin neden İstanbul'a ulaşmadan durduğunu açıklayan Bektaş, “creep” adı verilen fay sürünmesi mekanizmasına dikkat çekti.

DEPREMLERİ DURDURAN GÜÇ NE?

Bektaş yaptığı açıklamada, 1912 M7,4 Şarköy deprem kırığının İstanbul'a doğru ilerleyişini Orta Marmara Çukurunda durduran neydi?

2025 M6,2 Silivri depreminin yine İstanbul'a doğru ilerleyişini Çekmece önlerinde durduran neydi? Creep yani fay sürünmesi deprem kırığının ilerleyişini durdurarak gerilmeleri arkasındaki fay segmentine transfer etme özelliğine sahiptir .

Yeri tartışmalı olan 1766 deprem segmenti deprem sonrası aynı kilitli durumunu günümüze kadar koruyup aynı deprem enerjisini biriktirmiş olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

NEDENİNİ AÇIKLADI

Bir sonraki paylaşımında nedenini açıklayan Bektaş, "Kuzey Anadolu Fayı boyunca 1943 M7,6 Destek ve 1944 M7,3 Gerede depremleri sonrası fay kilitli durumdan deprem enerjisi harcayan creep durumuna geçmiştir. Ana Marmara Fayı creep yapıyor mu ?" ifadelerini kullandı.

