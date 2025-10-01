Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Filipinler'deki şiddetli depremde can kaybı artıyor

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 6,9 büyüklüğünde depremde 61 kişi hayatını kaybetti. Taal yanardağında ise patlama meydana geldi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 09:09

'in Palompon bölgesinin batısında ve Cebu eyaleti kıyısında dün şiddetli bir meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre, 6,9 büyüklüğündeki deprem dün yerel saatle 21.59'da gerçekleşti.

Filipinler'deki şiddetli depremde can kaybı artıyor

The Philippine Daily Inquirer yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, depremde ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. açıklamasında, halka "tetikte olunması ve yerel yetkililerle işbirliği yapılması" çağrısı yaptı.

Filipinler'deki şiddetli depremde can kaybı artıyor

Marcos, "Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum ve dualarım yaralılar ve depremden etkilenen herkesle birlikte" ifadesini kullandı.

Filipinler'deki şiddetli depremde can kaybı artıyor

TAAL YANARDAĞINDA PATLAMA

Filipinler Kızılhaçı Başkanı Richard Gordon ise açıklamasında depremde bazı kiliselerin kısmen çöktüğünü ve bazı okullar boşaltıldığını bildirdi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) açıklamasına göre, başkent 'nın yaklaşık 70 km güneyindeki Taal yanardağında meydana geldi.

Filipinler'deki şiddetli depremde can kaybı artıyor

Patlama sonrası yanardağdan yükselen duman bulutlarının, dağın kuzeybatıya yönüne doğru 2 bin 500 metre yüksekliğe eriştiği kaydedildi.

Filipinler'deki şiddetli depremde can kaybı artıyor


​​​​​​​
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

