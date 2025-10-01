Ege sallandı! Muğla açıklarında peş peşe deprem

Ege Denizi'nde gece saatlerinde deprem oldu. Merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesi açıkları olan depreme dair veriler açıklandı.

EGE'DE ART ARDA 2 DEPREM

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde saat 04.16'da 3,2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

Bu depremden bir dakika sonra Ege'de bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin büyüklüğü 3.1, derinliği ise 11,3 kilometre olarak açıklandı.

AFAD DA AÇIKLAMA YAPTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Ege Denizi'ndeki sarsıntıya ilişkin açıklama yaptı. AFAD saat 04.17'de 3,1 büyüklüğünde deprem olduğunu, derinliğinin 6,53 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.