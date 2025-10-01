Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Ege sallandı! Muğla açıklarında peş peşe deprem

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde gece yarısı peş peşe deprem oldu. AFAD ve Kandilli'den depreme ilişkin açıklama geldi.

Ege sallandı! Muğla açıklarında peş peşe deprem
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 04:46
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 04:46

'nde gece saatlerinde deprem oldu. Merkez üssü 'nın ilçesi açıkları olan depreme dair veriler açıklandı.

EGE'DE ART ARDA 2 DEPREM

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde saat 04.16'da 3,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

Bu depremden bir dakika sonra Ege'de bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin büyüklüğü 3.1, derinliği ise 11,3 kilometre olarak açıklandı.

AFAD DA AÇIKLAMA YAPTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () da Ege Denizi'ndeki sarsıntıya ilişkin açıklama yaptı. AFAD saat 04.17'de 3,1 büyüklüğünde deprem olduğunu, derinliğinin 6,53 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Ege sallandı! Muğla açıklarında peş peşe deprem
#deprem
#bodrum
#muğla
#afad
#Ege Denizi
#Gündem
