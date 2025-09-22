Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
25°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Köy köy dolaşıp topluyorlar! Çuval çuval satıyorlar: Boşu bile para ediyor

Zonguldak'ta fındık sezonu sadece üreticiye değil boş fındık toplayıcılarına da yaradı. Toplayıcılar köy köy gezerek fındık kabuğu toplamaya başladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
12:27
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
12:32

’ın ilçesinde boş toplayıcıları için de sezon açıldı. Köy köy dolaşan 'boş fındıkçılar' çuvallarla kabuk topluyor. Patoz makinesinden çıkan boş fındıkları satın alan toplayıcılar bunları 100 TL'den satışa sunuyor.

Köy köy dolaşıp topluyorlar! Çuval çuval satıyorlar: Boşu bile para ediyor

"KÖY KÖY GEZİYORUZ"

Toplayıcılardan İbrahim Meşe, her yıl sezonla birlikte Alaplı’ya geldiklerini belirterek şunları anlattı: "Köy köy gezip üreticilerden boş fındıkları alıyoruz. Sonra bunları yeniden patoz makinesine veriyoruz. İçinden sağlam fındıkları ayıklıyoruz, kabuk olanları da geri dönüşüme gönderiyoruz."

Köy köy dolaşıp topluyorlar! Çuval çuval satıyorlar: Boşu bile para ediyor

SADECE FINDIK DEĞİL BOŞ FINDIK DA PARA EDİYOR

Hem üretici elinde kalan boş fındıklardan kurtuluyor hem de bu iş sayesinde atık zannedilen kabuklar ekonomiye kazandırılıyor. Alaplı’nın köylerinde artık sadece fındık değil, "boş fındık" da değer görüyor.

Köy köy dolaşıp topluyorlar! Çuval çuval satıyorlar: Boşu bile para ediyor
