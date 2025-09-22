Tom Holland hastanelik oldu! Örümcek Adam setinde korkutan kaza

İlk kez Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016) filminde oynadığı Örümcek Adam karakteriyle popüler olan İngiliz oyuncu Tom Holland'ın Örümcek Adam serinin dördüncü filmi için çekimlere başladı. Sette kaza geçiren Tom Holland herkesi korkuttu.

TOM HOLLAND HASTANELİK OLDU

Destin Daniel Cretton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün"ün çekimleri Londra'da devam ediyor.

Chris McKenna ve Erik Sommers'ın senaryosunu kaleme aldığı filmi setinde talihsiz bir kaza yaşandı. 29 yaşındaki başrol oyuncu Tom Holland, bir sahne sırasında kafasını çarptı ve hafif beyin sarsıntısı geçirdiği açıklandı.

Dengesini kaybederek yere düşen Holland, hemen hastaneye götürüldü. Dail Mail'in haberine göre; sağlık durumu iyi olan oyuncunun birkaç gün boyunca sete ara verecek.

Tom Holland’ın babası Dominic Holland, 21 Eylül Pazar günü katıldığı bir yardım gecesinde oğlunun bir süre setten uzak kalacağını doğruladı.

Yaklaşık 150 milyon dolarlık bütçeye sahip olan "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün" filminin kadrosunda Holland dışında; Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink ve Michael Mando yer alıyor. Merakla beklenen "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün" 31 Temmuz 2026'da izleyiciyle buluşacak.