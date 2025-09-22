Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Tom Holland hastanelik oldu! Örümcek Adam setinde korkutan kaza

Örümcek Adam serisinin başrol oyuncusu Tom Holland, filmin yeni bölüm çekimlerinde herkesi korkuttu. Yepyeni Bir Gün" filmi için bekleyiş devam ederken, filmin başrol oyuncusu Tom Holland, sette yaşadığı talihsiz bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

Tom Holland hastanelik oldu! Örümcek Adam setinde korkutan kaza
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 11:00

İlk kez Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016) filminde oynadığı Örümcek Adam karakteriyle popüler olan İngiliz oyuncu Tom Holland'ın Örümcek Adam serinin dördüncü filmi için çekimlere başladı. Sette geçiren Tom Holland herkesi korkuttu.

TOM HOLLAND HASTANELİK OLDU

Destin Daniel Cretton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün"ün çekimleri Londra'da devam ediyor.

Tom Holland hastanelik oldu! Örümcek Adam setinde korkutan kaza

Chris McKenna ve Erik Sommers'ın senaryosunu kaleme aldığı filmi setinde talihsiz bir kaza yaşandı. 29 yaşındaki başrol oyuncu Tom Holland, bir sahne sırasında kafasını çarptı ve hafif beyin sarsıntısı geçirdiği açıklandı.

Tom Holland hastanelik oldu! Örümcek Adam setinde korkutan kaza

Dengesini kaybederek yere düşen Holland, hemen hastaneye götürüldü. Dail Mail'in haberine göre; sağlık durumu iyi olan oyuncunun birkaç gün boyunca sete ara verecek.

Tom Holland hastanelik oldu! Örümcek Adam setinde korkutan kaza

Tom Holland'ın babası Dominic Holland, 21 Eylül Pazar günü katıldığı bir yardım gecesinde oğlunun bir süre setten uzak kalacağını doğruladı.

Tom Holland hastanelik oldu! Örümcek Adam setinde korkutan kaza

Yaklaşık 150 milyon dolarlık bütçeye sahip olan "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün" filminin kadrosunda Holland dışında; Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink ve Michael Mando yer alıyor. Merakla beklenen "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün" 31 Temmuz 2026'da izleyiciyle buluşacak.

Sıkça Sorulan Sorular

TOM HOLLAND KAÇ YAŞINDA?
1 Haziran 1996 doğumlu Tom Holland, Bir Britanya Akademisi Sinema Ödülü ve üç Saturn Ödülü'ne sahip oyuncu 2019'da Forbes 30 Under 30 Europe listesinde yer almış ve çeşitli yayımlar tarafından "kendi jenerasyonundaki en popüler aktörlerden biri" olarak tanımlanmıştır.
