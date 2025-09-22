Miss Turket güzeli İdil Bilgen mesleğine geri döndü! Tercihi Bingöl değil ABD oldu

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, doktor unvanıyla Bingöl’ün Yayladere ilçesine atanmıştı. İdil Bilgen doktorluk kariyerine ise ABD'de devem etme kararı aldı.

İDİL BİLGEN DOKTORLUĞA GERİ DÖNDÜ

İdil Bilgen, geçtiğimiz yıl gerçekleşen Miss Turkey, yarışmasında Türkiye'nin güzellik kraliçesi olmuştu. Estetik iddialarıyla çok konuşulan İdil Bilgen, mesleğine ise geri döndüğünü duyurdu.

Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, doktorluk kariyerine ABD'de devam etme kararı aldı. Temmuz ayında New York'a taşındığını belirten İdil Bilgen, 7 hafta önce North Shore Üniversitesi Hastanesi'nde cerrahi alanında ihtisas eğitimi almaya başladığını açıkladı.

İdil Bilgen sosyal medya hesabından; "Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğin zaman hayaller gerçek olur. Sen hayal gücünün kısıtlamasısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin" diyerek, son bir yılda gerçekleştirdiklerini sıraladı;

Haziran 2024: Tıp fakültesinden mezun oldu Eylül 2024: Taçlı Türkiye Güzeli / Ukrayna'da kadın sağlığı farkındalığı üzerine çalıştı Mart 2025: Northwell'de ikamet etmek için kabul aldı Mayıs 2025: USMLE 3'üncü adımı aldım ve geçtim Mayıs 2025: Miss World'deki yarışmada çeyrek finalist Temmuz 2025: New York'a taşındı Ağustos 2025: New York'un en iyi hastanelerinden birinde çalışmaya başladı