TGRT Haber
Benim Sayfam
Canlı Yayın
Hava Durumu
25°
Magazin
Miss Turket güzeli İdil Bilgen mesleğine geri döndü! Tercihi Bingöl değil ABD oldu

Tıp fakültesi mezunu Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, mesleğine geri döndü. Doktorluk kariyerini ABD'DE sürdüren İdil Bilgen, cerrahi alanındaki ihtisasına New York'ta başladığını sosyal medyadan duyurdu.

Miss Turket güzeli İdil Bilgen mesleğine geri döndü! Tercihi Bingöl değil ABD oldu
2024 birincisi , unvanıyla Bingöl’ün Yayladere ilçesine atanmıştı. İdil Bilgen doktorluk kariyerine ise 'de devem etme kararı aldı.

İDİL BİLGEN DOKTORLUĞA GERİ DÖNDÜ

İdil Bilgen, geçtiğimiz yıl gerçekleşen Miss Turkey, yarışmasında Türkiye'nin güzellik kraliçesi olmuştu. iddialarıyla çok konuşulan İdil Bilgen, mesleğine ise geri döndüğünü duyurdu.

Miss Turket güzeli İdil Bilgen mesleğine geri döndü! Tercihi Bingöl değil ABD oldu

Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, doktorluk kariyerine ABD'de devam etme kararı aldı. Temmuz ayında New York'a taşındığını belirten İdil Bilgen, 7 hafta önce North Shore Üniversitesi Hastanesi'nde cerrahi alanında ihtisas eğitimi almaya başladığını açıkladı.

Miss Turket güzeli İdil Bilgen mesleğine geri döndü! Tercihi Bingöl değil ABD oldu

İdil Bilgen sosyal medya hesabından; "Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğin zaman hayaller gerçek olur. Sen hayal gücünün kısıtlamasısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin" diyerek, son bir yılda gerçekleştirdiklerini sıraladı;

  1. Haziran 2024: Tıp fakültesinden mezun oldu
  2. Eylül 2024: Taçlı Türkiye Güzeli / Ukrayna'da kadın sağlığı farkındalığı üzerine çalıştı
  3. Mart 2025: Northwell'de ikamet etmek için kabul aldı
  4. Mayıs 2025: USMLE 3'üncü adımı aldım ve geçtim
  5. Mayıs 2025: Miss World'deki yarışmada çeyrek finalist
  6. Temmuz 2025: New York'a taşındı
  7. Ağustos 2025: New York'un en iyi hastanelerinden birinde çalışmaya başladı

Sıkça Sorulan Sorular

İDİL BİLGEN KAÇ YAŞINDA?
Miss Turkey birincisi İdil Bilgen 24 yaşındadır. Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, sosyal medya 3,5 bin takipçiye sahiptir. 1.80 boyundaki İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.
TGRT Haber
