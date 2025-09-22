Kızılcık Şerbeti'nde set karıştı! Sibel Taşçıoğlu ayrılığında şok eden Feyza Civelek iddiası! Set çalışanından manidar paylaşım geldi

Kızılcık Şerbeti dizisinde geçtiğimiz sezon ayrılık haberiyle çok konuşulan Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılık nedeni için şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Dizide Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek'in koltuğa işerken yakalandığı, Sibel Taşçıoğlu'nun bu durum karşısında tepki gösterdiği iddialarının ardından ayrılık kararının alındığı iddia edildi. Kızılcık Şerbeti setinde reji koordinasyonu olarak çalışan Elifcan Şahan'ın paylaşımı ise her şeyi gözler önüne serdi.

SİBEL TAŞÇIOĞLU AYRILIĞINDA ŞOK EDEN FEYZA CİVELEK İDDİASI

Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılacağını da yalnızca bir hafta önce senaryoyu okurken öğrendiğini açıklamıştı. Ayrılık nedeniyle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Son olarak, Feyza Civelek'in koltuğa işediği, Sibel Taşçıoğlu'nun buna tepki gösterdiği ve Melis Civelek'in Sibel Taşçıoğlu'nu diziden çıkardığı iddia edildi.

SET ÇALIŞANINDAN MANİDAR PAYLAŞIM

Ekipten arkadaşlarının düğününden paylaştıkları fotoğrafta Feyza Civelek'e gönderme yapan reji koordinasyonu Elifcan Şahan, paylaştığı fotoğrafa 'Grup altına işemeyenler olarak Lara ve Can'ı çok seviyoruz' notunu düştü. Konuyla ilgili Sibel Taşçıoğlu'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Set çalışanının manidar paylaşımı sonrası gözler Feyza Civelek'e çevrildi.

SİBEL TAŞÇIOĞLU İLE SENARİST BİRİBİRİNE GİRMİŞTİ

Başrol oyuncusu Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasının ardından seyirci 'kavga' iddialarını ortaya attı. Üç sezondur Pembe karakteriyle yer alan Sibel Taşçıoğlu yönetmen Zeynep Gür'ü takipten çıkınca ortalık karıştı. Zeynep Gür'den ilk açıklama geldi.

Sibel Taşçıoğlu'nun diziden çıkacağını son haftada öğrendiği iddia edilirken, Sibel Taşçıoğlu cephesinden yeni bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, dizinin senaristi Zeynep Gür'ü Instagram'dan takipten çıkardı.

Zeynep Gür, Sibel Taşçıoğlu'na cevap vererek tepki gösterdi. Gür, "Ben de haberlerden öğrendim takipten çıktığını. Ben kendisini takip ediyorum, tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum." dedi.