TGRT Haber
17°
Ekonomi
Euro bölgesinde yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,2 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Euro Bölgesi'nde enflasyon eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçti.

Avrupa İstatistik Ofisi (), 'nde eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçti. Buna göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,2'ye çıktı. Enflasyon, eylülde aylık bazda ise yüzde 0,1 oldu. Piyasa beklentisi de enflasyonun eylülde yıllık bazda yüzde 2,2 olacağı yönündeydi.

Euro bölgesinde yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,2 oldu

Avro Bölgesi'nde eylülde çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,1 arttı. Sektörler özelinde değerlendirildiğinde, yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 3,2 ile hizmetlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Euro bölgesinde yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,2 oldu

AVRUPA'DA ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyon eylülde geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1,8 ve İspanya'da yüzde 3 arttı.​​​​​​​

Euro bölgesinde yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,2 oldu

Öte yandan, (ECB) orta vadede yüzde 2 enflasyonu hedefliyor. veri sorumluları için önemli bir kolaylık getirdi. Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemek olan ve çalışan sayısı 10’dan, yıllık mali bilanço toplamı 10 milyon liradan az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt ve bildirim yükümlülüğünden muaf tutuldu.

