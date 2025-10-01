Fenerbahçe Nice maçı hakemi kim? Daha önce Fenerbahçe'nin 1 maçını yönetmişti

Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe bu hafta Fransız takımı Nice ile karşı karşıya gelecek. 2 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak olan mücadeleye geri sayım başlarken, hakemi gündem oldu.

Taraftarlar tarafından Nice - Fenerbahçe maçının hakemi kim olduğu merak ediliyor.

FENERBAHÇE - NİCE MAÇI HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe - Nice maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetecek. Yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak.

SRDJAN JAVONOVİC'İN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Srdjan Jovanovic kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin bir tane maçında görev aldı. Sarı-lacivertlilerin 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi D Grubu karşılaşmaları kapsamında, 9 Aralık 2021 tarihinde oynadığı Eintracht Frankfurt maçını yönetti.

Kadıköy'de gerçekleştirilen karşılaşmada 1-1 beraberlik ile sonuçlandı. Maçta Fenerbahçe 2 sarı kart görürken, Eintracht Frankfurt ise 3 sarı kart aldı.

SRDJAN JAVONOVİC'İN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARI

Srdjan Javonovic kariyeri boyunca Türk takımlarının ise 6 maçını yönetti. Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor, Başakşehir, A Milli Takım ve Türkiye U18'in birer maçında görev aldı. bu karşılaşmalarda takımlarımız 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Srdjan Jovanovic, maçlarda temsilcilerimize 12 sarı kart gösterirken, 1 penaltı atışı verdi.

SRDJAN JAVONOVİC'İN KARNESİ 2025-2026

Srdjan Jovanovic bu sezon 2 Süper Liga Srbije, 1 UEFA Avrupa Ligi Elemeleri, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde görev aldı. Bu maçlarda 39 yaşındaki deneyimli hakem 18 sarı, 1 kırmızı kart gösterirken 2 kere penaltı noktasını işaret etti.