Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu

Türkiye'de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, en çok kullanılan soyad ve isimler belli oldu.
Türkiye'de en popüler soyad ve isimler belli oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre; Türkiye’de en yaygın soyadı "Yılmaz" oldu. Yılmaz soyadını taşıyan sayısı ise 1 milyon 174 bin 516 olarak kaydedildi. "Kaya" soyadına sahip kişi sayısı 894 bin 360 olurken, "Demir" soyadını taşıyanların sayısı ise 871 bin 107 olarak kayıtlara geçti.
En sık kullanılan diğer 7 soyadı ve bu soyadlarına sahip kişi sayıları ise şu şekilde:
Türkiye genelinde en yaygın erkek isimleri ise "Mehmet" oldu. Verilere göre; Mehmet ismini 1 milyon 285 bin 141 kişi kullanıyor. "Mustafa" 1 milyon 66 bin 554 kişiyle ikinci sırada bulunurken, "Ahmet" ise 863 bin 817 kişiyle üçüncü sıraya yerleşti.
Listenin ilk üçüne göre; "Ali" ismi 742 bin 542 kişi tarafından kullanılırken, "Hüseyin" 577 bin 808 kişi, "Hasan" ise 537 bin 184 kişiyle en yaygın isimler arasında yer aldı. Listenin devamında "Murat" 529 bin 21, "Yusuf" 524 bin 246, "İbrahim" 508 bin 362 ve "İsmail" 438 bin 668 kişiyle öne çıktı.