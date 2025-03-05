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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Zirve değişti! Şubat ayında en çok satan elektrikli otomobiller açıklandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılının Şubat ayında Türkiye'deki araç satış verilerini açıkladı. Türkiye’de Şubat ayında 10 binden fazla elektrikli otomobil satıldı. Bu dönemde en çok tercih edilen model ise Tesla Model Y oldu. Böylece, sektördeki zirve yer değiştirdi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 17:21

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılının Şubat ayında Türkiye'deki araç satış verilerini paylaştı. Bu verilere göre, Şubat ayında Türkiye genelinde toplamda 76 bin 21 araç satıldı ve bu araçlardan 10 bin 324’ü elektrikli otomobillerdi. Geçen ayın en çok tercih edilen elektrikli aracı, 3 bin 310 adetle Tesla Model Y oldu. Model Y’yi, 2 bin 38 adetle Togg’un T10X modeli izledi.

İşte Şubat 2025’te Türkiye’de en çok satılan 10 elektrikli araç:

MARKA - MODEL / SATIŞ MİKTARI

1. Tesla Model Y: 3.310
2. Togg T10X: 2.038
3. Mini Countryman: 964
4. KIA EV3: 639
5. KGM Torres: 420
6. BYD Atto 3: 341
7. KIA EV6: 154
8. Volvo EX40: 154
9. BYD Seal U: 145
10. Mercedes EQB: 138

Elektrikli araçların pazar payı, 2024’te %10.1 iken, 2025’in Şubat ayında bu oran %13.58’e yükseldi. Geçen yıl Türkiye’de toplamda 99 bin 489 elektrikli araç satıldı ve uzmanlar, 2025’te elektrikli araç satışlarının 100 binin üzerine çıkacağını öngörüyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN AVANTAJLARI

Türkiye’de olduğu gibi dünya genelinde de elektrikli araçlara olan talep artmaya devam ediyor. Elektrikli otomobillerin tercih edilmesinin birçok avantajı bulunuyor. Bunların başında çevre dostu olmaları yer alıyor. Elektrikli araçlar, egzoz emisyonu üretmedikleri için havayı kirletmez ve çevreyi korur. Ayrıca, elektrik genellikle fosil yakıtlardan daha ucuzdur, bu da kullanıcılara maliyet avantajı sağlar.

Elektrikli motorlar, içten yanmalı motorlara göre daha yüksek enerji verimliliğine sahiptir, bu da daha az enerji ile daha uzun mesafeler kat edebilmelerini sağlar. Diğer bir avantaj ise, elektrikli araçların sessiz çalışmalarıdır, bu sayede gürültü kirliliği de azalır. Birçok ülke, elektrikli araçları teşvik etmek amacıyla vergi indirimleri ve başka avantajlar sunuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye'de elektrikli araçlar hangileri?
Togg T10X, ülkemizin ilk yerli elektrikli SUV'u olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra Tesla Model Y, Volvo XC40 Recharge, Hyundai Kona Electric, Kia e-Niro ve Mercedes EQC gibi modeller de Türkiye pazarında mevcut.
ETİKETLER
#Otomobil
#elektrikli otomobil
#Otomotiv Distribütörleri
#Ekonomi
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