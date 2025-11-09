Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Sanal kumar bağımlılığı beyin hastalığı: Uzmanlar aileleri uyardı!

Bağımlılık Uzmanı Çağlar Erdem, sanal bahis ve kumar bağımlılığının nörobiyolojik bir beyin hastalığı olduğunu belirterek, ailelere önemli uyarılarda bulundu. Erdem, bağımlılıkla mücadelede duygusal tepkiler göstermek yerine mutlaka profesyonel destek alınması gerektiğine dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 03:38
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 03:38

Çağlar Erdem, kumarın nörobiyolojik temelleriyle birlikte sosyal ve adli yönleri olan çok katmanlı bir olgu olduğunu söyledi. Sanal bahis ve diğer kumar oyunlarında bilinmeyeni bilmiş olmanın insanda haz ve yükselme hissi oluşturduğunu belirten Erdem, kumar endüstrisinin bu psikolojik eğilimi çok iyi kullandığını ifade etti.

Sanal kumar bağımlılığı beyin hastalığı: Uzmanlar aileleri uyardı!

Erdem, endüstrinin kayba odaklandığını ve 'ramak kala' anlayışıyla çalıştığını dile getirdi: "Bütün kumar cihazları, özellikle gençlerin dikkat etmesi gereken şekilde, kazanca değil kayba uyarlanmıştır. 'Kıl payı kaybetmek', kişide bir dahaki sefere kazanacağı düşüncesini diri tutar ve tekrar risk alarak oynamasına sebep olur."

Sanal kumar bağımlılığı beyin hastalığı: Uzmanlar aileleri uyardı!

AİLELERİN EN BÜYÜK HATASI: GİZLEMEK

Kumar bağımlılığında kişinin ‘artık kazanmayı öğrenecek kadar tecrübem var’ düşüncesinin bağımlılığı pekiştirdiğini belirten Erdem, Türkiye’de ailelerin en büyük hatasının durumu gizlemek veya kendi başına çözmeye çalışmak olduğunu söyledi.

Erdem, bu tutumun bağımlılığı daha da derinleştirdiğini vurguladı: "Problem ister kumar bağımlılığı, ister madde bağımlılığı olsun, insanlar kafalarındaki kalıplarla çözmeye çalışıyor, saklıyor, gizliyor. Bu tutum bağımlılığı daha da pekiştiriyor, adeta kangren haline getiriyor."

Sanal kumar bağımlılığı beyin hastalığı: Uzmanlar aileleri uyardı!

PROFESYONEL DESTEK ŞART

Çağlar Erdem, ailelerin ilk yapması gerekenin duygularını kontrol etmek olduğunu vurguladı. Bağımlılara öfkeyle yaklaşmanın veya aşırı merhamet göstermenin hem bağımlılığı artırdığını hem de aileyi dibe çektiğini ifade eden Erdem, şunları ekledi: "Ailenin profesyonel bir yardım alması bu noktada çok önemlidir. Hastanın kendi sorumluluğunu alması, kurallı bir yaşama adapte olması gerekir. Aile bunu tek başına yapamaz, mutlaka profesyonel bir destek alınmalıdır."

Sanal kumar bağımlılığı beyin hastalığı: Uzmanlar aileleri uyardı!

Erdem, ayrıca kumar bağımlılığında kişinin tükenme evresinde borçlarını ödeyemeyeceğini ve yalnız kaldığını düşünerek intihara yönelebileceği konusunda da uyardı. İntihardan bahseden kişilerin mutlaka bir uzmana yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Doktorlar şaşkına döndü, tek tek karnından çıkardılar! Tam 213 tane çıktı
Ameliyata girdi sesinden oldu! Doktorundan skandal savunma: 'Ne olacak başınız ağırmaz'
4 yaşındaki çocuk ameliyat sonrası engelli kaldı! Doktora 109 milyonluk rekor tazminat
Sabahları kahve içmeden uyanamıyorum diyenler bu haber sizi ilgilendiriyor! Meğer zararları saymakla bitmiyormuş...
Sizde bu belirtiler varsa hemen doktora koşun: Ölümcül risk taşıyor
Dünyaya 'çok ciddi' diye duyurdular! Yeni hastalık keşfedildi, 13 vaka ortaya çıktı
ETİKETLER
#Sağlıklıyaşam
#Kumar_bağımlılığı
#Psikolojisi
#Nörobiyoloji
#Alkol_bağımlılığı
#Aile_desteği
#Profesyonel_yardım
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.