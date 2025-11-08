Menü Kapat
 Murat Makas

Doktorlar şaşkına döndü, tek tek karnından çıkardılar! Tam 213 tane çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 77 yaşındaki Zülfinaz Korkmaz'ın karnından çıkanlar doktorları hayrete düşürdü. Ameliyata alınan kadının safra kesesinden 213 adet taş çıktı.

08.11.2025
08.11.2025
Bursa’nın ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Zülfinaz Korkmaz'ın karnından çıkanlar doktorları şoke etti. Yaklaşık 5 aydır yaşadığı karın ağrısı ve karın şişliği yaşayan Korkmaz, hastaneye gitti yaşının ilerlemiş olması ve kalp rahatsızlığı sebebiyle ameliyata alınmadı.

Doktorlar şaşkına döndü, tek tek karnından çıkardılar! Tam 213 tane çıktı

Son olarak İnegöl’deki özel bir hastaneye başvuran Korkmaz, burada görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İshak Özaçmak tarafından edilmeye karar verildi.

Doktorlar şaşkına döndü, tek tek karnından çıkardılar! Tam 213 tane çıktı

KAPALI AMELİYAT 1 SAAT SÜRDÜ

Dr. Özaçmak ve ekibi tarafından yapılan kapalı (laparoskopik) yöntemli ameliyat yaklaşık 1 saat sürdü. Operasyonda hastanın safra kesesinden 213 adet, toplamda 50 gram ağırlığında taş çıkarıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından Zülfinaz Korkmaz, bir gün içinde sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Ameliyatın ardından hastayı ziyaret eden Anestezi Uzmanı Dr. Mahmut Gül, "Teyzemiz 77 yaşında, yaşı ve kalp hastalıkları nedeniyle anestezi açısından riskli bir ameliyattı. Ancak güvenli bir şekilde ameliyattan çıktı. Bugün teyzemizi evine göndereceğiz" dedi.

Doktorlar şaşkına döndü, tek tek karnından çıkardılar! Tam 213 tane çıktı

YAŞLI VE RİSKLİ VAKA

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İshak Özaçmak ise "Hastamız ve riskli bir vakaydı. Daha önce başka hastanelerde ‘ameliyat riskli’ denilerek işlem yapılmamış. Kapalı ameliyat yöntemiyle kese içerisindeki taşları tek tek çıkardık. Yaklaşık 200’ün üzerinde taş çıkardık. Hastamız ameliyat sonrası hızlı toparlandı ve bugün taburcu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Zülfinaz Korkmaz’ın oğlu Engin Korkmaz da (45), "Annem uzun süredir ağrı çekiyordu, diğer hastaneler ameliyatı kabul etmedi. Buradaki doktorlarımız sayesinde sağlığına kavuştu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

