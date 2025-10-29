Ameliyata girdi sesinden oldu! Doktorundan skandal savunma: 'Ne olacak başınız ağırmaz'

Kayseri'de akıllara durgunluk veren bir sağlık skandalı yaşandı. 45 yaşındaki Gülhan Yıldırım, guatr hastalığından dolayı özel bir hastanede ameliyat oldu Ancak doktorun yanlış müdahalesi sonucu ses teli kesilen kadın konuşamaz hale gelince şikayetçi oldu.

HAYATI KARARDI

Hayatı kararan mağdur kadın yaşadığı zorlukları anlatarak, "Benim guatrım 4 milimetre çapındaydı. Doktor hemen bir ameliyat gerçekleştirmemiz gerektiğini söyledi. Doktora güvenerek ameliyat oldum. Ameliyattan çıktıktan sonra sesimi kaybettim. Konuşamadığımda doktora sordum. Doktor bana 1 hafta veya 15 gün içerisinde sesimin tekrar düzeleceğini söyledi ve süreklide kortizon yüklediler. Her gittiğimde "1 aya, 3 aya tekrar gelecek sesin acele etme" diyerek beni oyaladılar.

DOKTOR SÜREKLİ DALGA GEÇTİ

Daha sonra 2. bir ameliyat daha oldum. 1.5 buçuk yıldır konuşamadım. Sesim hala yok. Bu durumu her dile getirdiğimde doktor benimle sürekli dalga geçerek 'Ben seni zaten duyuyorum biraz sessiz kalsan ne olur sanki ?" dedi. Çocuklarımla bile "annenizin sesi biraz kısık olsun kısık olsa ne olacak kafanız rahatlar başınız ağrımaz 'gibisinden sözler söyleyerek dalga geçti. Ben şuan da konuşamıyorum" dedi.

KÜFÜR BİLE ETMİŞ

Konuşurken nefes alamadığını sanki sırtında koca bir taş olduğunu ifade eden mağdur kadın şöyle devam etti:

Gitmediğim doktor kalmadı. Son son gittiğim doktorda ses teli felci olduğumu anladım. Doktora tekrar gidip benim zaten ses teli felcim varmış dediğimde doktor küfür etti.

ÖDEDİĞİ PARAYI DA VERMEDİLER

Sesiniz gelecek dedi ve 1 buçuk yıl oldu hala sesim yok. Çalışma hayatımı kaybettim, çocuklarımla iletişim kuramıyorum, sosyal hayatımı kaybettim. Biz kime güveneceğiz. Hastanenin benim masrafımı karşılamasını istiyorum ve ben sesimi kaybettiğim için benim ödediğim paranın geri ödenmesini istiyorum.

'KAPALI YERLERE GİREMİYORUM'

Doktorun arkamda duracağı yerde hala beni oyalayarak istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz diyor ve hiçbir şey çıkmaz diyor. Benim bu sesim böylemi kalacak ben kimseyle iletişim kuramıyorum. Kimseyle sohbet edemiyorum, hiçbir yere çıkamıyorum. Allah korusun benim başıma bir iş gelse beni kim kurtaracak. Kapalı alanlara giremiyorum, bulunamıyorum. Banyoda bile zor duruyorum. Burun kuruluğu, denge kaybı ve şuanda sol kulağım duymuyor" diye konuştu.