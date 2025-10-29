Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Ameliyata girdi sesinden oldu! Doktorundan skandal savunma: 'Ne olacak başınız ağırmaz'

Sağlık skandallarının son durağı Kayseri oldu. 45 yaşındaki Gülhan Yıldırım, guatr hastalığından dolayı özel bir hastanede ameliyat oldu. Ancak doktorların yanlış müdahalesiyle ses telleri kesilen kadın 1,4 yıldır konuşamıyor. Doktoruz aylardır kendini oyaladığını ve hastanenin de ameliyatın parasını da geri ödemeyi reddettiğini söyleyen mağdur kadın, "Doktor sürekli benimle dalga geçti. Çocuklarıma bile Çocuklarımla bile "annenizin sesi biraz kısık olsun kısık olsa ne olacak, kafanız rahatlar başınız ağrımaz' demiş" ifadelerini kullandı. Yıldırım yetkililerden yardım bekleyerek yeniden sesine kavuşmak istiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 17:27

Kayseri'de akıllara durgunluk veren bir sağlık skandalı yaşandı. 45 yaşındaki Gülhan Yıldırım, guatr hastalığından dolayı özel bir hastanede ameliyat oldu Ancak doktorun yanlış müdahalesi sonucu ses teli kesilen kadın konuşamaz hale gelince şikayetçi oldu.

HAYATI KARARDI

Hayatı kararan mağdur kadın yaşadığı zorlukları anlatarak, "Benim guatrım 4 milimetre çapındaydı. Doktor hemen bir ameliyat gerçekleştirmemiz gerektiğini söyledi. Doktora güvenerek ameliyat oldum. Ameliyattan çıktıktan sonra sesimi kaybettim. Konuşamadığımda doktora sordum. Doktor bana 1 hafta veya 15 gün içerisinde sesimin tekrar düzeleceğini söyledi ve süreklide kortizon yüklediler. Her gittiğimde "1 aya, 3 aya tekrar gelecek sesin acele etme" diyerek beni oyaladılar.

Ameliyata girdi sesinden oldu! Doktorundan skandal savunma: 'Ne olacak başınız ağırmaz'

DOKTOR SÜREKLİ DALGA GEÇTİ

Daha sonra 2. bir ameliyat daha oldum. 1.5 buçuk yıldır konuşamadım. Sesim hala yok. Bu durumu her dile getirdiğimde doktor benimle sürekli dalga geçerek 'Ben seni zaten duyuyorum biraz sessiz kalsan ne olur sanki ?" dedi. Çocuklarımla bile "annenizin sesi biraz kısık olsun kısık olsa ne olacak kafanız rahatlar başınız ağrımaz 'gibisinden sözler söyleyerek dalga geçti. Ben şuan da konuşamıyorum" dedi.

Ameliyata girdi sesinden oldu! Doktorundan skandal savunma: 'Ne olacak başınız ağırmaz'

KÜFÜR BİLE ETMİŞ

Konuşurken nefes alamadığını sanki sırtında koca bir taş olduğunu ifade eden mağdur kadın şöyle devam etti:
Gitmediğim doktor kalmadı. Son son gittiğim doktorda ses teli felci olduğumu anladım. Doktora tekrar gidip benim zaten ses teli felcim varmış dediğimde doktor küfür etti.

Ameliyata girdi sesinden oldu! Doktorundan skandal savunma: 'Ne olacak başınız ağırmaz'

ÖDEDİĞİ PARAYI DA VERMEDİLER

Sesiniz gelecek dedi ve 1 buçuk yıl oldu hala sesim yok. Çalışma hayatımı kaybettim, çocuklarımla iletişim kuramıyorum, sosyal hayatımı kaybettim. Biz kime güveneceğiz. Hastanenin benim masrafımı karşılamasını istiyorum ve ben sesimi kaybettiğim için benim ödediğim paranın geri ödenmesini istiyorum.

Ameliyata girdi sesinden oldu! Doktorundan skandal savunma: 'Ne olacak başınız ağırmaz'

'KAPALI YERLERE GİREMİYORUM'

Doktorun arkamda duracağı yerde hala beni oyalayarak istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz diyor ve hiçbir şey çıkmaz diyor. Benim bu sesim böylemi kalacak ben kimseyle iletişim kuramıyorum. Kimseyle sohbet edemiyorum, hiçbir yere çıkamıyorum. Allah korusun benim başıma bir iş gelse beni kim kurtaracak. Kapalı alanlara giremiyorum, bulunamıyorum. Banyoda bile zor duruyorum. Burun kuruluğu, denge kaybı ve şuanda sol kulağım duymuyor" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özel sağlık sigortasında kurallar değişiyor! Bu tarihten itibaren geçerli olacak
Ameliyattan sonra genç kadının hayatı kabusa döndü! Bülent Cihantimur bu kez sağlık skandalıyla gündemde!
ETİKETLER
#Yanlış Ameliyat
#Sağlık Skandali
#Ses Kaybı
#Doktor Hatası
#Gauftr
#Sağlık Skandalı
#Hastane Hatası
#Doktor Yanlış Müdahalesi
#Guatr Ameliyatı
#Censure
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.