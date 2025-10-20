Özel sağlık sigortasında kurallar değişiyor! Bu tarihten itibaren geçerli olacak

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle özel sağlık sigortasında belirsizlik yaratan birçok konu netleştirildi. Yeni dönemde bekleme süreleri sınırlanırken, 60 yaş altındaki sigortalılara ömür boyu yenileme garantisi zorunlu hale getirildi. Ayrıca şirket değişikliğinde hak kaybı yaşanmasının da önüne geçildi.

BEKLEME SÜRELERİ DEĞİŞTİ

Sigorta şirketi, sigortacılığın icaplarına ve iyi niyet kurallarına uygun olacak şekilde sigorta sözleşmeleri için bekleme süreleri öngörebilecek. Belirlenen bekleme süreleri ve bekleme süresi öngörülen rahatsızlıklar veya özel durumlar sözleşmede açıkça belirtilecek.

Yeni yönetmeliğe göre, bekleme süresi dolduktan sonra başka bir şirkete geçiş yapan sigortalılar için yeniden bekleme süresi uygulanamayacak. Ancak bekleme süresi tamamlanmadan şirket değişikliği yapılırsa, yeni şirkette uygulanacak bekleme süresinden önceki sigortada geçen süre indirilecek.

Sigorta poliçelerinde yer alan bekleme sürelerine ilişkin tüm usul ve esaslar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenecek.

ÖMÜR BOYU YENİLEMEDE YENİ ZORUNLULUK

Sigorta şirketi, özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası yaptırmak isteyen 60 yaşını henüz doldurmamış kişilere ömür boyu yenileme garantisi sunmak zorunda olacak. İstenirse, ömür boyu yenileme garantili ya da garantisiz poliçe tercih edebilecek, şartlar ancak sigortalı lehine değiştirilebilecek.

Şirket, sözleşmede belirteceği değerlendirme şartlarına uygun olanlara ömür boyu yenileme garantisi verecek. Ömür boyu yenileme garantisi alınabilmesi için sözleşmede, poliçe yenileme dönemleri arasında en fazla 1 aya kadar geçen süreler hariç olmak üzere kesintisiz olarak aynı plan ile 3 yıl sigortalı olunması, süre boyunca ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklardan ötürü ödenen toplam tazminatların bu süre boyunca alınan toplam primlere oranının yüzde 80’in altında olması şartlarından daha ağır değerlendirme şartları belirlenemeyecek.

İlk sözleşmenin teminat ve priminin tespiti için geçmiş sigortalılık dönemindeki sağlık durumu ve bu durumdaki gelişmeler dikkate alınacak. Şirket, hastalık ek primi, limit veya sigortalı katılım payı uygulayabilecek ya da bunları teminat kapsamı dışında bırakabilecek. Ancak şirket, dördüncü fıkra uyarınca sunduğu şartları taşıyan sigortalıya ömür boyu yenileme garantisi vermekten kaçınamayacak.

SİGORTALI DAHA GÜVENDE

Yönetmelik, ömür boyu yenileme garantisi alan kişilerin haklarını da koruma altına alıyor. Buna göre sigorta şirketleri, garanti verildikten sonra:

-Yeni hastalıklar nedeniyle teminatı daraltamayacak,

-Teminat limitini düşüremeyecek,

-Katılım payını artıramayacak,

-Hastalık ek primi uygulayamayacak.

1 OCAK'TAN İTİBAREN HER ŞEY DEĞİŞECEK

Ayrıca, “ömür boyu yenileme garantisi” izlenimi yaratacak farklı taahhütlerle sigortalıların yanıltılmasının önüne geçilecek. Garantili sözleşme ile garantisiz poliçeler arasındaki fark, poliçede açıkça belirtilecek. Düzenlemeler 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.