Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Özel sağlık sigortasında kurallar değişiyor! Bu tarihten itibaren geçerli olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre ömür boyu yenileme garantisi, bekleme sürelerine ilişkin esaslar, hak kaybı olmadan şirket değiştirme hakkı, grup sigortalardan bireysel sağlık sigortasına geçişte ömür boyu yenileme garantisinin korunması, indirim oranlarının poliçede açıkça gösterilmesine ilişkin düzenlemeler yapıldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 11:12

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle özel sağlık sigortasında belirsizlik yaratan birçok konu netleştirildi. Yeni dönemde bekleme süreleri sınırlanırken, 60 yaş altındaki sigortalılara ömür boyu yenileme garantisi zorunlu hale getirildi. Ayrıca şirket değişikliğinde hak kaybı yaşanmasının da önüne geçildi.

Özel sağlık sigortasında kurallar değişiyor! Bu tarihten itibaren geçerli olacak

BEKLEME SÜRELERİ DEĞİŞTİ

Sigorta şirketi, sigortacılığın icaplarına ve iyi niyet kurallarına uygun olacak şekilde sigorta sözleşmeleri için bekleme süreleri öngörebilecek. Belirlenen bekleme süreleri ve bekleme süresi öngörülen rahatsızlıklar veya özel durumlar sözleşmede açıkça belirtilecek.

Yeni yönetmeliğe göre, bekleme süresi dolduktan sonra başka bir şirkete geçiş yapan sigortalılar için yeniden bekleme süresi uygulanamayacak. Ancak bekleme süresi tamamlanmadan şirket değişikliği yapılırsa, yeni şirkette uygulanacak bekleme süresinden önceki sigortada geçen süre indirilecek.

Özel sağlık sigortasında kurallar değişiyor! Bu tarihten itibaren geçerli olacak

Sigorta poliçelerinde yer alan bekleme sürelerine ilişkin tüm usul ve esaslar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenecek.

ÖMÜR BOYU YENİLEMEDE YENİ ZORUNLULUK

Sigorta şirketi, özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası yaptırmak isteyen 60 yaşını henüz doldurmamış kişilere ömür boyu yenileme garantisi sunmak zorunda olacak. İstenirse, ömür boyu yenileme garantili ya da garantisiz poliçe tercih edebilecek, şartlar ancak sigortalı lehine değiştirilebilecek.

Özel sağlık sigortasında kurallar değişiyor! Bu tarihten itibaren geçerli olacak

Şirket, sözleşmede belirteceği değerlendirme şartlarına uygun olanlara ömür boyu yenileme garantisi verecek. Ömür boyu yenileme garantisi alınabilmesi için sözleşmede, poliçe yenileme dönemleri arasında en fazla 1 aya kadar geçen süreler hariç olmak üzere kesintisiz olarak aynı plan ile 3 yıl sigortalı olunması, süre boyunca ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklardan ötürü ödenen toplam tazminatların bu süre boyunca alınan toplam primlere oranının yüzde 80’in altında olması şartlarından daha ağır değerlendirme şartları belirlenemeyecek.

Özel sağlık sigortasında kurallar değişiyor! Bu tarihten itibaren geçerli olacak

İlk sözleşmenin teminat ve priminin tespiti için geçmiş sigortalılık dönemindeki sağlık durumu ve bu durumdaki gelişmeler dikkate alınacak. Şirket, hastalık ek primi, limit veya sigortalı katılım payı uygulayabilecek ya da bunları teminat kapsamı dışında bırakabilecek. Ancak şirket, dördüncü fıkra uyarınca sunduğu şartları taşıyan sigortalıya ömür boyu yenileme garantisi vermekten kaçınamayacak.

Özel sağlık sigortasında kurallar değişiyor! Bu tarihten itibaren geçerli olacak

SİGORTALI DAHA GÜVENDE

Yönetmelik, ömür boyu yenileme garantisi alan kişilerin haklarını da koruma altına alıyor. Buna göre sigorta şirketleri, garanti verildikten sonra:

-Yeni hastalıklar nedeniyle teminatı daraltamayacak,

-Teminat limitini düşüremeyecek,

-Katılım payını artıramayacak,

-Hastalık ek primi uygulayamayacak.

Özel sağlık sigortasında kurallar değişiyor! Bu tarihten itibaren geçerli olacak

1 OCAK'TAN İTİBAREN HER ŞEY DEĞİŞECEK

Ayrıca, “ömür boyu yenileme garantisi” izlenimi yaratacak farklı taahhütlerle sigortalıların yanıltılmasının önüne geçilecek. Garantili sözleşme ile garantisiz poliçeler arasındaki fark, poliçede açıkça belirtilecek. Düzenlemeler 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yüksek maaş için ne zaman emekli olalım? Özgür Erdursun'dan çalışanlara uyarı
Emekli maaşından kesilecek! İsa Karakaş'tan tüm çalışan ve emeklilere kötü haber
ETİKETLER
#Özel Sağlık Sigortası
#Ömür Boyu Yenileme Garantisi
#Be Bekleme Süresi
#Sigorta Yasaları
#Sigorta Düzenlemeleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.