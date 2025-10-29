Bir faciada İstanbul da oldu! Yolun çökme anını dehşet izlediler

İstanbul Ümraniye'de inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında istinat duvarının yıkılması sebebiyle yol çöktü. Korku dolu anlar inşaat alanında bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken felakette herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği bildirildi. İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana gelen facia yerine çok sayıda polis ve belediye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Belediye ekipleri ise bölgede inceleme başlattı.