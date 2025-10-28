Gram altın bu rakamı görürse çakılacak! Tuna Kaya'dan çarpıcı altın uyarısı

Yatırım sepeti hakkında bilgi veren Kaya, "Sadece kripto varlıklardaki sepetimiz iyi gitmiyor. Orada da kripto para ekosisteminde de artık kasım ortaları gibi, kasım başlarından başlayarak kasım ortalarından sonra aralığa kadar bir ralli görebiliriz. Elbette bu ralli önceki dönemlerdeki gibi olmayacak. Ancak iyi bir kazanç fırsatı bize oluşturabilir" diyerek yatırımcıları uyardı.