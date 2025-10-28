Menü Kapat
TGRT Haber
Gram altın bu rakamı görürse çakılacak! Tuna Kaya'dan çarpıcı altın uyarısı

Ekim 28, 2025 11:09
1
Ekonomist Tuna Kaya,

Ekonomist Tuna Kaya, sosyal medya kanalından yaptığı yayında, bu haftanın piyasalarda kritik gelişmeleri getireceğini belirtti ve altın yatırımcılarını uyardı.

Kaya, "Bu hafta Çarşamba günü Fed faiz kararı var. Fed Başkanı Powell’un açıklamaları olacak. Fed’den 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor" dedi. Ayrıca Perşembe günü ABD eski Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in görüşmesinin piyasalar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
 

2
altın fiyatlar

Kaya, Fed’in uzun süredir bilanço daraltma politikası izlediğini hatırlatarak "Fed uzun süredir bilançoyu kısıyor. 9 trilyon dolar seviyesinden 6,5 trilyon dolar seviyesine kadar geldi. Fed bu bilançoyu kısmayı durdurursa bu da elbette özellikle kripto varlıklar ve ABD hisse senetleri açısından önemli bir katalizör olacak" dedi.
 

3
ALTIN FİYATLARINA DÜZELTME

ALTIN FİYATLARINA DÜZELTME

Küresel piyasalarda anlaşma dopingi yaşandığını belirten Kaya, altının son dönemdeki seyrine ilişkin "Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Hem eylül hem de ekim ayında önemli kazançlar elde etti. Sonrasında altında bir düzeltme gördük" diyerek düzeltmenin de nedenlerine dikkat çekti.
 

4
KAR SATIŞLARI NEDEN OLDU?

KAR SATIŞLARI NEDEN OLDU?

"Fed’in faiz indirim sürecine devam etmesiyle riskli varlıklara yönelim arttı. Çin ile Amerika arasındaki ticaret savaşları altın üzerinde etkili olmuştu. Tarafların yeniden müzakerelere başlaması altın fiyatlarında yükselişi durdurdu ve kar satışlarına neden oldu" diyerek nedenleri açıkladı.
 

5
ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYE

ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYE

Kaya, altın için kritik seviyelere dikkat çekti: "Kısa dönemde altın fiyatlarında takip etmemiz gereken kritik bölge 4.000 seviyesi. Bu seviye altında 3.940–3.950 bandı bulunuyor. Eğer bu bölge kaybedilirse ons altın 3.800 doların altına kadar gerileyebilir"

 

6
ALTIN BU RAKAMI GÖRÜRSE UÇACAK

ALTIN BU RAKAMI GÖRÜRSE UÇACAK

Buna karşın yukarı yönlü olasılığı da değerlendiren Kaya, "4.000 dolar üzerinde kaldıkça ve 4.050–4.070 dolar seviyesi yukarı doğru aşılırsa altında yön tekrar yukarı olur. Yukarıda 4.096 dolar direncini, aşağıda ise 4.000 ve 3.950 dolar seviyelerini takip ediyoruz" dedi.
 

7
GRAM ALTIN BU RAKAMI GÖRÜRSE ÇAKILIR

GRAM ALTIN BU RAKAMI GÖRÜRSE ÇAKILIR

Kaya, gram altın tarafında da benzer bir tablo olduğunu belirterek, "Gram altında kritik desteğimiz 5.294 TL seviyesi. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 5.000 TL bölgesi gündeme gelebilir. Bu düşüşler orta ve uzun dönem açısından alım fırsatı olarak görülebilir" ifadelerini kullandı.
 

8
GÜMÜŞ YÖN ARAYIŞINDA

GÜMÜŞ YÖN ARAYIŞINDA

Gümüşte düşen trendin sürdüğünü söyleyen ekonomist Kaya, “Gümüşte de aşağı yönlü hareket devam ediyor. Burada kritik desteğimiz 4.589 dolar bölgesi. Yukarı yönlü trendin devamı için 4.753 dolar üzerinde kalmamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.
 

9

ORTA VE UZUN VADELİ YATIRIMCILAR DİKKAT!

Son olarak yatırımcılara genel strateji önerisinde bulunan Kaya, “Orta dönemden kastım 1 yıllık süreç, uzun dönem ise 1 yıl üstü süreç. Altın bu ölçekte tekrar yükselmeye devam edecek. Orta ve uzun dönem yatırımcıları altınlarını tutmaya devam edebilir” dedi.

10
altın gümüş fiyatları

İşte hem altın tarafında hem de gümüş tarafında yıl sonu hedeflerin üzerine çıkıldığını belirten Kaya, "Burada güzel kazançlar elde ettik. ABD hisse senetleri tarafında güzel kazançlar elde ettik. Yine mevduat tarafında tuttuğumuz varlıkları yıl ortasında borsaya aktardık. Burada da iyi durumdayız" dedi.
 

11
Yatırım sepeti

Yatırım sepeti hakkında bilgi veren Kaya, "Sadece kripto varlıklardaki sepetimiz iyi gitmiyor. Orada da kripto para ekosisteminde de artık kasım ortaları gibi, kasım başlarından başlayarak kasım ortalarından sonra aralığa kadar bir ralli görebiliriz. Elbette bu ralli önceki dönemlerdeki gibi olmayacak. Ancak iyi bir kazanç fırsatı bize oluşturabilir" diyerek yatırımcıları uyardı.

12

