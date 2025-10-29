Film gibi kurtarma operasyonu! Mahsur kalıp mağaraya sığındılar

Kategoriler
Antalya'da Ekipleri alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesine Konyaaltı Caddesi'nin yakınındaki falezlerde yaşandı. Biri kadın iki kişi, öğle saatlerinde SUP board (kürek sörfü) yapmak için denize açıldı. Havanın kötüye gittiğini fark eden gençler falezlerdeki mağaraya sığındı. sığınan iki kişi, deniz polisi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı. O anlar saniyen saniye kaydedildi.