Nadir doğa olayını görenler telefona sarıldı! "Ateş gökkuşağı" görsel şölen sundu

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Ketta Vadisi semalarında "ateş gökkuşağı" görüldü. Bölge halkı, günün ilk ışıklarında nefes kesici bir manzara ile karşılaştı.

Parlak renk tonları, manzaraya tanıklık edenlerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölge halkı, ateş gökkuşağının birkaç saat göründüğünü, yerel saat ile 6.20 sıralarında ise kaybolduğunu belirtti.

"Nadir görülen doğa olayı" olarak nitelendirilen ateş gökkuşağı, güneş ışığının sirüs bulutlarının içinde yer alan buz kristallerinde kırılması sonucu oluşuyor.