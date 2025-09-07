Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Kanlı Ay tutulması başladı! Ne zamana kadar sürecek?

"Kanlı Ay" olarak bilinen tam ay tutulması başladı. Tutulma, gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar yaşatacakken tutulma 82 dakika sürecek.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 21:53

Gökyüzünde bu akşam eşsiz bir doğa olayı yaşanıyor. Türkiye'den de net bir şekilde izlenebilecek olan "Kanlı Ay" tutulması saat 19.28'de yarı gölge evresiyle başladı.

Kanlı Ay tutulması başladı! Ne zamana kadar sürecek?

ÇIPLAK GÖZLE DE GÖRÜLEBİLECEK

Ay, ilerleyen dakikalarda tamamen Dünya'nın gölgesine girecek ve kızıl bir renge bürünecek. Bilim insanlarına göre tam tutulma evresi 20.30'da başlayacak ve yaklaşık 82 dakika sürecek. Tutulma, gece yarısına doğru sona erecek.

Gökyüzü meraklıları için büyük bir görsel şölen sunan bu doğa olayı, çıplak gözle dahi rahatlıkla izlenebiliyor. İşte ülkemizden gözlenen Kanlı Ay tutulmasıyla ilgili görseller:

Kanlı Ay tutulması başladı! Ne zamana kadar sürecek?
Kanlı Ay tutulması başladı! Ne zamana kadar sürecek?
Kanlı Ay tutulması başladı! Ne zamana kadar sürecek?
Kanlı Ay tutulması başladı! Ne zamana kadar sürecek?
