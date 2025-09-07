Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kanlı Ay tutulması İstanbul'da nereden izlenir? 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gece gerçekleşecek

Kanlı Ay tutulması bugün gerçekleşecek. Vatandaşlar tarafından Kanlı Ay tutulmasının İstanbul'da nereden izleneceği ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Kanlı Ay tutulmasını izlemek için İstanbul'daki en iyi bölgeler açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kanlı Ay tutulması İstanbul'da nereden izlenir? 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gece gerçekleşecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 17:27

Ay'ın Dünya'nın tam gölgesine girmesi ve parlaklığını kaybederek zamanla kızıllaşmasıyla oluşan Kanlı bugün (7 Eylül) gerçekleşecek. Türkiye dahil birçok ülkeden görülebilecek olan Kanlı Ay tutulmasının başlamasına saatler kaldı.

Vatandaşlar tarafından Kanlı Ay tutulması 'da nereden izleneceği merak ediliyor.

Kanlı Ay tutulması İstanbul'da nereden izlenir? 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gece gerçekleşecek

KANLI AY TUTULMASI İSTANBUL'DA NEREDEN İZLENİR?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların Kanlı Ay tutulmasını izleyebilmesi için birçok bölge bulunuyor. Bu bölgelerin başında Çamlıca Tepesi geliyor. Çamlıca Tepesi'nin yanı sıra Büyükada, Moda Sahili, Sile, Pierre Loti Tepesi'nden de Kanlı Ay tutulması izlenebilecek.

Kanlı Ay tutulması İstanbul'da nereden izlenir? 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gece gerçekleşecek

Tutulmayı tam olarak görebilmek için ise şehrin ışıklarından uzaklaşmak gerekiyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre Kanlı Ay tutulması herhangi bir cihaza ihtiyaç olmadan çıplak gözle gözlemlenebilecek. Ancak daha net görmek isteyen vatandaşlar küçük teleskop veya dürbün kullanabilirler.

Kanlı Ay tutulması İstanbul'da nereden izlenir? 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gece gerçekleşecek

KANLI AY TUTULMASI İSTANBUL'DA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kanlı Ay tutulması bu akşam saat 18.28'de başlayacak. Tam tutulma evresi ise saat 20.30'da yaşanacak. Saat 21.52'ye kadar devam edecek olan tam Kanlı Ay tutulmasını vatandaşlar 1 saat 22 dakika boyunca izleyebilecekler. Kısmı tutulma evresi ise 23.55'te sona erecek.

ETİKETLER
#istanbul
#ay tutulması
#Kanlı Ay Tutulması
#Çamlıca Tepesi
#Gök Bilim
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.