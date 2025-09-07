Kanlı Ay tutulması İstanbul'da nereden izlenir? 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gece gerçekleşecek

Ay'ın Dünya'nın tam gölgesine girmesi ve parlaklığını kaybederek zamanla kızıllaşmasıyla oluşan Kanlı Ay tutulması bugün (7 Eylül) gerçekleşecek. Türkiye dahil birçok ülkeden görülebilecek olan Kanlı Ay tutulmasının başlamasına saatler kaldı.

Vatandaşlar tarafından Kanlı Ay tutulması İstanbul'da nereden izleneceği merak ediliyor.

KANLI AY TUTULMASI İSTANBUL'DA NEREDEN İZLENİR?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların Kanlı Ay tutulmasını izleyebilmesi için birçok bölge bulunuyor. Bu bölgelerin başında Çamlıca Tepesi geliyor. Çamlıca Tepesi'nin yanı sıra Büyükada, Moda Sahili, Sile, Pierre Loti Tepesi'nden de Kanlı Ay tutulması izlenebilecek.

Tutulmayı tam olarak görebilmek için ise şehrin ışıklarından uzaklaşmak gerekiyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre Kanlı Ay tutulması herhangi bir cihaza ihtiyaç olmadan çıplak gözle gözlemlenebilecek. Ancak daha net görmek isteyen vatandaşlar küçük teleskop veya dürbün kullanabilirler.

KANLI AY TUTULMASI İSTANBUL'DA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kanlı Ay tutulması bu akşam saat 18.28'de başlayacak. Tam tutulma evresi ise saat 20.30'da yaşanacak. Saat 21.52'ye kadar devam edecek olan tam Kanlı Ay tutulmasını vatandaşlar 1 saat 22 dakika boyunca izleyebilecekler. Kısmı tutulma evresi ise 23.55'te sona erecek.