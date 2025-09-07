Menü Kapat
27°
Bugün ve yarın için 'kanlı ay' alarmı! Deprem olacak korkusu sardı

7-8 Eylül'de kanlı ay gözleneceği açıklamaları sonrası bazı astrologlar 'deprem' öngörüsü yaptı. Sosyal medyada da bu iddiaların yayılması üzerine yer bilimciler işin gerçeğini açıkladı.

07.09.2025
00:27
07.09.2025
00:43

"Kanlı ay" denilen doğa olayının gerçekleşeceğinin açıklanması sonrası bazı çevrelerde depreme dair ürkütücü söylentiler dolaşıla girdi. Kanlı ay ve depremin ilişkisine dair uzmanlardan açıklamalar gelmeye başladı.

Bugün ve yarın için 'kanlı ay' alarmı! Deprem olacak korkusu sardı

KANLI AY TUTULMASI 7 EYLÜL PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Coğrafyacı Kenan Canan, "Kanlı ayın ya da herhangi bir felaketle hiçbir bilimsel bağlantısı yoktur" dedi. 7 Eylül Pazar akşamı gökyüzünde "Kanlı Ay" tutulması gerçekleşecek. Bu gök olayı çıplak gözle izlenebilecekken, bazı vatandaşlarda "deprem olacak" endişesi oluşturdu.

Bugün ve yarın için 'kanlı ay' alarmı! Deprem olacak korkusu sardı

Bu duruma açıklık getiren Yüksekovalı coğrafyacı Kenan Canan, "Kanlı ayın deprem ya da herhangi bir felaketle hiçbir bilimsel bağlantısı yoktur" dedi. Dolunayı kırmızıya boyayacak olan tutulmanın, pazar akşamı Kuzey Yarımküre'de, Avrupa ve Orta Doğu'da erken saatlerde meydana gelmesi bekleniyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vatandaşlar bu olaya yoğun ilgi gösteriyor.

Ancak, ayın kırmızı bir renge bürünmesi bazı vatandaşların deprem olacağı yönündeki endişelerini artırdı. Bu endişe üzerine Yüksekovalı Coğrafyacı Kenan Canan bir açıklama yaptı.

Bugün ve yarın için 'kanlı ay' alarmı! Deprem olacak korkusu sardı

KANLI AY NASIL OLUŞUYOR?

Canan, halk arasında "Kanlı Ay" olarak bilinen bu gök olayının bilimsel açıklamasını şöyle belirtti: "Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına girdiğinde, Güneş ışınları doğrudan Ay'a ulaşamaz. Bunun yerine, Dünya'nın atmosferinden geçen ışık süzülür. Bu sırada mavi tonlar dağılırken, kırmızı tonlar Ay yüzeyine yansır. Bu durum, Ay'ın kızıl bir görünüm almasına neden olur. Coğrafya derslerinde de anlatıldığı gibi, tamamen doğal bir gök olayıdır ve düzenli olarak gerçekleşir."

Bugün ve yarın için 'kanlı ay' alarmı! Deprem olacak korkusu sardı

KANLI AY DEPREME NEDEN OLUR MU?

Canan, "Ay tutulmasının deprem ya da herhangi bir felaketle hiçbir bilimsel bağlantısı yoktur. Vatandaşlarımızın bu olayı endişe duymadan, gökyüzünün sunduğu eşsiz bir görsel şölen olarak izlemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

